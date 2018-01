P U B L I C





Época de ricos tomates y a buen precio ideal para hacer salsas y los tan especiales tomates secos para guardar. Los tomates peritas son ideales por que tienen menos jugo pero se puede hacer con cualquier variedad conviene hacer una cantidad grande ya que al secarse va achicando la cantidad. Les cuento cuando se hacen cantidades son ideales para alguna fiesta regalarlos como souvenir en bolsitas de 10 rodajas, una cinta y una tarjeta. Si tu verdulero es un amigo, pedíle que te venda los que estén más blandos Ingredientes - Tomates peritas - Sal gruesa - Orégano - Pimienta - Laurel - Dientes de ajo Preparación Lavar los tomates, cortarlos en rodajas verticales. Colocarlos sobre una rejilla , si es posible al sol, o bien sobre una rejilla de torta, ponerles sal, orégano y pimienta, dejar que larguen el jugo, al día siguiente condimentar del otro lado. Dar vuelta cada tanto para que se sequen. Si están al sol entrarlos o taparlos con un plástico para que el rocío no los moje. Cuando estén bien secos colocarlos con el horno al mínimo un rato en una fuente con rocío vegetal para que terminen de secarse. Ojo: que no se quemen. Guardar en frascos con una hoja de laurel. Se pueden guardar cubiertos de aceite y un diente de ajo, se utiliza el tomate y gotas del aceite. Se pueden colocar en seco o bien hidratarlos con vino o agua según el uso deseado. Si están muy apurados se hace de una vez en el horno todo el proceso en el día dando vueltas en la rejilla y con cuidado, son varias horas. Mantiene todo su sabor y valor nutritivo. EL TOMATE Entre las variedades más conocidas en el mercado tenemos el tomate perita o italiano, el tomate redondo, el tomate cherry y el tomate de árbol o sacha tomate. El tomate es el comodín de la casa, nos saca de apuros siempre. Además podemos hacer plantines en casa con las semillas que no utilizamos y ponemos en tierra o en latas con tierra buena: Para salsa dulce y salado, para ensalada, platos fríos, postres o dulces y mermeladas. El tomate es un alimento bajo en calorías. Entre sus principales minerales encontramos el fósforo y el potasio este último importante para la contracción muscular, conducción del sistema nervioso, y mantenimiento de agua dentro y fuera de las células por tanto adecuado para los deportistas y personas con afecciones cardíacas. Entre sus vitaminas, contiene vitamina B, E, es rico en vitamina C que interviene en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes. El contenido de pro vitamina A y carotenoides son de especial interés en el tomate. Gracias a su contenido de licopeno, una forma de vitamina A muy estudiada por su capacidad antioxidante, el tomate es considerado un alimento que favorece la prevención de enfermedades crónicas. Tanto la vitamina C, E y A hacen del tomate un alimento rico en antioxidantes aportando beneficios en nuestro sistema inmunológico, protegiéndonos frente a la acción nociva de los radicales libres que oxidan nuestras células. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com



Tomates secos

