¿Qué es el tinnitus?

El tinnitus o acúfenos consiste en la percepción de ruidos en la cabeza, que no tienen nada que ver con una cuestión psiquiátrica. El ruido se puede oír en cualquier parte de la cabeza, o en uno o ambos oídos. Imagine un zumbido o silbido constante en el oido, 24 horas al día. Esto se denomina tinnitus o acúfenos. Nunca puede descansar, siempre está ahí. Nadie más puede oír el ruido ya que no proviene de ninguna fuente externa. Aunque es la única persona que puede oír el ruido no se trata de su imaginación. Casi todo el mundo ha experimentado tinnitus de forma temporal. Por ejemplo, durante algunas horas después de un concierto o en cualquier otra ocasión en la que nuestros oídos se han expuesto a ruido. El tinnitus se convierte en un problema si este ruido persiste y/o aumenta. Normalmente, el pitido de los oídos desaparece, pero también puede llegar a ser permanente. Tipos de tinnitus El tinnitus puede variar de una persona a otra, es decir, existen muchos tipos diferentes de tinnitus. El tinnitus varía considerablemente en intensidad y forma. Algunas personas describen el tinnitus como sonidos silbantes de alta frecuencia, mientras que otras lo perciben como un zumbido o un sonido similar al chisporroteo de la mantequilla en una sartén. Asimismo, para otras personas el tinnitus puede manifestarse como un sonido de palpitación al ritmo del latido de su corazón, lo que se conoce por tinnitus pulsátil. Más información sobre los tipos de tinnitus. ¿Cuáles son las causas del tinnitus? Las causas del tinnitus varían. No obstante, la causa más común del tinnitus es la exposición a ruido. Asimismo, entre otras causas se encuentran por ejemplo, ciertos medicamentos, enfermedades, estrés y lesiones en la cabeza. Más información sobre las causas del tinnitus. ¿Cuántas personas padecen tinnitus? No se sabe la cifra exacta de personas afectadas por tinnitus. Casi todo el mundo ha experimentado tinnitus de forma temporal, por ejemplo, durante algunas horas después de haber asistido a un concierto o en cualquier otra ocasión en la que nuestros oídos se han expuesto a ruido. Sin embargo, para algunos el tinnitus se convierte en un problema si este ruido persiste y/o aumenta. La mayoría de las personas que sufren tinnitus lo consideran muy molesto e incómodo. Según la Asociación Americana del Tinnitus, el tinnitus afecta a 45 millones de norteamericanos. En Alemania, la Liga Alemana del Tinnitus estima que 19 millones de alemanes experimentan tinnitus, de los cuales, 2,7 millones lo padecen de forma permanente, y 1 millón sufre un tinnitus muy servero. La Asociación Británica del Tinnitus estima que el 10% de la población del Reino Unido padece esta afección. Consecuencias del tinnitus La mayoría de las personas que sufren tinnitus experimentan varios efectos secundarios, entre los que se incluyen problemas psicológicos, físicos y sociales. Algunas personas pueden experimentar también estrés, cansancio, problemas emocionales y depresión. Más información sobre las consecuencias del tinnitus. ¿Se puede curar el tinnitus? En muchos medios se ofrecen tratamientos y curas, e incluso productos contra el tinnitus, pero hasta la fecha, no existe ningún tratamiento o cura para el tinnitus que esté científicamente probado. No obstante, existen muchos tipos de terapias que ayudan a los afectados a enfrentarse y convivir con el tinnitus. Cada vez más jóvenes con tinnitus El tinnitus afecta habitualmente a personas de más de 40 años, pero se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente entre los jóvenes, debido al aumento de los niveles de ruido diarios, incluyendo los causados por el uso incontrolado de los MP3, iPods y equipos de música individuales.

¿Qué es el tinnitus?

