LA PLANTILLA DE ENTRENADORES El nuevo proyecto del básquet del Club Ciudad de Campana tendrá a los siguientes entrenadores por categoría: Eliseo Iglesias (Premini), Martín López (Mini), Germán Género (Coordinación Mini y entrenador de Sub 13 y Sub 15), Martín Trovellesi (Sub 17), Sebastián Silva (Sub 19 y Primera). Mientras que en la preparación física estará Martín Valerio. El nuevo entrenador de Ciudad de Campana se refirió a la actualidad del equipo que se prepara para retomar el Torneo Provincial. "El club tiene todas las condiciones para poder ser de elite dentro del básquet como lo fue en su momento", aseguró. Sobre el cierre del año pasado, el Club Ciudad de Campana confirmó una reestructuración en su plantilla de entrenadores. Esto provocó el alejamiento de Fabián Timmis, quien se encontraba al frente de la Primera División, y generó la llegada a la calle Chiclana de Sebastián Silva, quien se hará cargo de la Primera, pero también del Sub 19. Para ello, el flamante coach Tricolor dejó su cargo en Sportivo Pilar (rival directo del CCC en el Provincial de Clubes) y regresó a la institución después de siete años, tras aquella experiencia que compartió con Marcelo Asturiano. "Encontré el mismo club que cuando me fui", aseguró Silva. "Un club sumamente ordenado, que apuesta al deporte y que cuenta con una estructura ideal para la práctica del deporte en su máxima expresión. El club tiene todas las condiciones para poder ser de elite dentro del básquet como lo fue en su momento. Mi idea es que en un tiempo el club este jugando el Torneo Federal (ex Liga B)", agregó el entrenador. Silva ya estuvo al frente de algunas prácticas en los últimos días de 2017 y, después de unas vacaciones que ya tenía programadas, asumirá el mando del equipo el próximo lunes (mientras tanto, los jugadores se encuentran entrenando desde el pasado lunes con el preparador físico Martín Valerio) para afrontar la parte final de la segunda fase del Torneo Provincial y tratar de llevar al Tricolor a los playoffs. Cuando arranque la segunda rueda de la segunda fase (el 3 de febrero), Ciudad estará en la cuarta ubicación de la Zona B por detrás de Regatas de San Nicolás, Defensores Unidos y Sportivo Pilar. Y para conseguir su clasificación a playoffs, Ciudad necesitará triunfos frente a Defensores Unidos y Sportivo Pilar (recibe a ambos en su gimnasio de Chiclana 209) y, quizás, "robarse" también la revancha ante Astillero Río Santiago en Ensenada (en tanto, el juego en San Nicolás frente a Regatas asoma como el más complejo de la segunda rueda). "Antes de irme de vacaciones tuvimos unos entrenamientos donde vi que el plantel es muy completo. (Los jugadores) Están un poco caídos por no encontrarse en la posición que ellos pretendían pero hay mucho y buen material", explicó Silva al respecto. En cuanto a su idea en el rectángulo de juego, el entrenador comentó: "Las características de mis equipos son defensa férrea en todo el campo y un equipo rápido que pueda correr la cancha fácilmente luego del recupero o el rebote defensivo. Mientras que en ataque fijo quiero ser ordenado y buscar siempre el pase extra". El Torneo Provincial de Clubes se reanudará el viernes 26, aunque Ciudad no tendrá actividad ese fin de semana ya que quedará libre. Por eso, su primer partido del año recién será el 2 de febrero, cuando reciba la visita de Defensores Unidos por la primera fecha de la segunda rueda de la segunda fase.

EN FUNCIONES. A FINALES DEL AÑO PASADO, SILVA YA TOMÓ CONTACTO CON EL PLANTEL TRICOLOR. Y ESTE LUNES 16, TRAS LAS VACACIONES QUE YA TENÍA PAUTADAS, RETOMARÁ LA CONDUCCIÓN DE LOS ENTRENAMIENTOS.



Básquet:

Sebastián Silva; "Hay mucho y buen material"

