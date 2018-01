San Felipe y C.A. La Josefa integran la Zona 10 de la Región Pampeana Norte junto a La Catedral, equipo de Hurlingham. Con la friolera de 351 participantes, el próximo 28 de enero comenzará a disputarse el campeonato de fútbol más abarcativo de la geografía nacional: la edición 2018 del Torneo Federal C, primer escalón del Consejo Federal del Fútbol Argentino, que entregará un total de 16 ascensos al Torneo Federal B. De esos 16 ascensos, dos le corresponderán a la Región Pampeana Norte de la provincia de Buenos Aires, donde estarán compitiendo dos equipos de nuestra ciudad: Deportivo San Felipe (campeón del último torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol) y el Club Atlético La Josefa (subcampeón), que compartirán la Zona 10 junto a La Catedral, equipo de Hurlingham que compite en la Liga Escobarense. La Región Buenos Aires Pampeana Norte se conforma con un total de 44 equipos divididos en 13 zonas: cinco grupos tendrán cuatro equipos cada uno, mientras que los ocho grupos restantes contarán con tres participantes. Se disputará por el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta y clasifican a la primera Fase de la Etapa Final los ubicados en el primer y segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos. Mientras que en el de 4 conjuntos, el ganador del grupo avanzará directo a la Etapa Final pero en la Segunda fase. El 2º y el mejor 3º pasan a la primera fase de la Etapa Final. Allí comenzarán los cruces de eliminación directa. Primero se cruzan los 22 conjuntos sin los ganadores de las zonas de cuatro equipos. Entonces, quedarán 11 clubes, a los que se les sumarán lo cinco ganadores de grupo para conformar la llave de Octavos de Final. De allí en adelante se seguirán disputando cruces de eliminación directa (a partidos de ida y vuelta) hasta definir a los dos equipos de la Región Pampeana Norte que conseguirán el ascenso al Torneo Federal B. EL FIXTURE DE LOS CAMPANENSES La Zona 10 de la Región Pampeana Norte se pondrá en marcha el 28 de febrero. Ese fin de semana, por la primera fecha, se enfrentarán Deportivo San Felipe y el Club Atlético La Josefa, mientras que La Catedral quedará libre. Luego, el sorteo realizado por el Consejo Federal estableció el siguiente fixture. Fecha 2: La Catedral vs. San Felipe (Libre: La Josefa) Fecha 3: La Josefa vs La Catedral (Libre: San Felipe) Fecha 4: La Josefa vs San Felipe (Libre: La Catedral) Fecha 5: San Felipe vs La Catedral (Libre: La Josefa) Fecha 6: La Catedral vs La Josefa (Libre: San Felipe)

SAN FELIPE. EL AURINEGRO LLEGA AL TORNEO FEDERAL C LUEGO DE CORONARSE CAMPEÓN DEL OFICIAL DE LA LIGA. LOS 44 EQUIPOS DE LA REGIÓN PAMPEANA NORTE 1) San Felipe (Campana) 2) La Josefa (Campana) 3) Boca (Carlos Casares) 4) 9 De Julio (Chacabuco) 5) Atlético Chascomús (Chascomús) 6) Sport Club Magdalena (Magdalena) 7) Unión Vecinal (Etcheverry) 8) Deportivo Colón (Chivilcoy) 9) Racing (Colón) 10) Náutico Hacoaj (Tigre) 11) Deportivo Villa Rosa (Villa Rosa) 12) 21 De Marzo (San Miguel) 13) La Catedral (Hurlingham) 14) Club Deportivo Malvinas (Adolfo Sourdeaux) 15) Buenos Aires Al Pacifico (Junín) 16) Mariano Moreno (Junín) 17) Villa Belgrano (Junín) 18) Estrella (Berisso) 19) Nueva Alianza (La Plata) 20) CRISFA (La Plata) 21) Everton (La Plata) 22) Argentino (Lincoln) 23) San Martin (Roberts) 24) Satsaid (La Reja, Moreno) 25) Polonia FC (Burzaco) 26) Fernando Caceres FC (Ciudad Evita) 27) Juventud (Bernal) 28) Trocha (Mercedes) 29) El Frontón (San Andrés De Giles) 30) Atlético 9 De Julio (9 De Julio) 31) Argentino (Pergamino) 32) Juv. Obrera (Manuel Ocampo, Pergamino) 33) Atletico Argentino (Rojas) 34) Nuevo Club Juventud (Rojas) 35) Compañia General (Salto) 36) Regatas (San Nicolás) 37) Somisa (San Nicolás) 38) Social Ramallo (Ramallo) 39) Paraná FC (San Pedro) 40) Las Palmeras (Río Tala) 41) Matienzo (Juan Bautista Alberdi) 42) Estrada (Zarate) 43) Sarmiento (Zarate) 44) Belgrano (Zarate)

Liga Campanense:

Campana tendrá dos representantes en el Federal "C"

