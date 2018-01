Comenzaron las obras para completar la red de gas natural en La Josefa

Para la primera etapa de los trabajos, el Municipio invertirá $1.500.000. "Es fundamental que todos los vecinos puedan contar con este servicio", destacó el intendente Abella durante una recorrida por el barrio.

El Municipio inició las obras para que el 100% de las viviendas del barrio La Josefa tenga acceso a la red de gas natural.

La superficie total de la obra es de 1.550 metros lineales que abarca las calles Zavallo, Cintas, Maggio y la Colectora Norte de la Ruta Nacional Nº 9.

Con una inversión de $1.500.000 con fondos municipales, este viernes comenzó la primera de tres etapas.

"Estamos muy contentos de ver el inicio de esta obra. Para nosotros es muy importante poder otorgar este servicio. Nos alegra saber que los vecinos podrán olvidarse de la garrafa", comentó el intendente Sebastián Abella durante una recorrida por el lugar.

Si bien el barrio La Josefa cuenta con gas natural, éste no alcanza a la totalidad de las viviendas dado que, para acceder a las conexiones domiciliarias, los vecinos debían abonar primero las obras del tendido externo. Quienes no pudieron financiarlas no cuentan con el servicio.

La inversión del Municipio solventa dichos gastos y a través del programa "Chau garrafa" brindará facilidades de pago para las conexiones de cada hogar.

En este sentido, el Intendente agregó: "Hace muchos años que, en otros sectores de la ciudad, e incluso en este mismo barrio, dejó de utilizarse la garrafa".

"Concretar estas obras nos permite acercarles un servicio fundamental a todos. Estamos trabajando para garantizar la igualdad brindándole las soluciones imprescindibles a los vecinos", completó.

Abella realizó la recorrida por las obras acompañado por el secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras, quien comentó que en esta primera etapa la obra tiene un plazo de 15 a 20 días con condiciones climáticas favorables.

"El Intendente nos pidió que brindemos soluciones efectivas y eficaces a los vecinos de todos los barrios. Por eso, trabajamos para llevar más y mejores servicios. Queremos que el dinero que ellos aportan a través de sus tasas municipales se vea reflejado en trabajos como estos", comentó el funcionario.

Finalmente, informó "que una vez completado la totalidad de la red de tendido externo tendrán muchas facilidades de pago para financiar la instalación en su domicilio".



