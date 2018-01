Tras la ruta del Che

P U B L I C







En 2013, visitando La Habana. "No fui en moto", aclara Firpo con una sonrisa.

Gonzalo Firpo recorrerá la ruta del Che Guevara por el Noroeste argentino. Serán más de 4.000 kilómetros en una bicicleta motorizada construida en nuestra ciudad. Parte el 10 de febrero y calcula que el recorrido el demandará 15 días. Es de Polvorines, pero hace 15 años que llegó a Campana para fabricar helado y se quedó para siempre. Desde 2003 a la fecha, Gonzalo Firpo acumuló más de 75 mil kilómetros recorriendo Argentina en moto. Sus experiencias están volcadas en "Mis viajes en moto por Argentina – una aventura sobre dos ruedas", libro de 200 páginas, editado en 2016. Ahora, Gonzalo va por su segundo libro, al que llamará "Mis viajes en moto por Sudamérica", que piensa editar en abril próximo. Ahí volcará sus experiencias viajando a Machu Pichu, recorriendo las rutas de Chile, Perú y Bolivia; otros 2 viajes a Uruguay, uno a Paraguay, y otro más exclusivamente a Chile. "Pero el último capítulo de este nuevo libro todavía está sin escribirse –explica- y lo voy a hacer luego de recorrer el Noroeste argentino, siguiendo la misma ruta que hizo El Ché en 1950 con su bicicleta motorizada. Parto el 10 de febrero, y calculo que serán 15 días". Gonzalo se reconoce admirador del Ché, pero primordialmente de la gesta revolucionaria cubana. "Es algo que me entró durante mis años de secundaria. Siempre me despertó una gran admiración, no tanto El Ché. Pero en 2013 puede viajar a Cuba y ahí comprendí la real estatura de su figura". Para su viaje por el NOA, Gonzalo cuenta que se inspiró leyendo el libro "Ernesto Guevara de la Serna – Cuando no era El Ché", de Galasso, Espasante y Molocznik. "Ahí también supe que El Ché tenía el récord mundial de recorrido en una bicicleta con motor, con 4 mil kilómetros, y que se lo arrebató un uruguayo, en 2016, registrando un Récord Guiness de 4300. Yo no lo voy a registrar en el Guiness, pero pienso hacer 4600 kilómetros", dice con una sonrisa. Gonzalo utilizará una bicicleta de la fábrica campanense "Chopper King" motorizada con un Zanella de 48cc. "La primera posta importante será Rosario, donde nació El Ché, y pienso visitar su casa de la calle Entre Ríos 480. Después, pasaré por su casa de Alta Gracia, en Córdoba y a partir de ahí respetaré su itinerario original", relata. RUTAS ARGENTINAS Gonzalo inició su raid en moto a los 19 años, cuando realizó su primer "viaje largo" desde Polvorines hasta Villa Gesell, en 2003. Desde entonces, acumuló más de 75 mil kilómetros recorriendo Argentina en moto. Sobre el libro editado en 2016 cuenta: "Siempre me gustó leer, tengo una importante biblioteca, pero jamás había escrito nada y no sabía cómo hacerlo hasta que llegó a mis manos los relatos de viaje de otro motociclista: Ted Simon, quien dio la vuelta al mundo en moto en en los años ´70. En ese libro, "Los viajes de Júpiter", encontré la llave de cómo tenía que armar mi relato". La aventura de Gonzalo, relatada en primera persona, está desglosada en 12 capítulos, que corresponden a una introducción y 11 viajes por todo el territorio argentino, e incluye dos anexos: uno dedicado a los Patrimonios de la Humanidad de nuestro país que pudo y otro donde presenta datos útiles, consejos y recomendaciones para viajeros en moto. "Todo nuestro país es maravilloso, su gente, sus caminos, sus paisajes. Pero si me dan un lugar para elegir, me quedo con la montaña", concluye.

Luego de su viaje, Firpo editará su segundo libro relatando la experiencia.





La “Chopper King" de 48cc que lo llevará por los caminos del Ché. 4.000 kilómetros El 1 de enero de 1950, Ernesto Guevara se entregó a recorrer el noroeste de la Argetina a bordo de su bicicleta motorizada por un Micrón, de la marca Garelli. La meta inicial tenía el modesto objetivo de llegar a la localidad de Pilar, donde pasaría la primera noche. Una vez alcanzado ese punto, confió en que podría cumplir con el resto del itinerario propuesto: una travesía que incluiría provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Al respecto, María del Carmen Ariet, Coordinadora Científica del Centro Che de La Habana, señala: "ya hay una percepción que lo marca desde el punto de vista social y humano". Ese punto de vista puede reconstruirse a partir de su diario, donde apuntaba: "¿qué veo yo? Por lo menos no me nutro con las mismas formas que los turistas […], no se conoce así un pueblo, […] su alma está reflejada en los enfermos de los hospitales, los asilados en las comisarías, o en el peatón ansioso con quien se intima". El viaje por el norte argentino fue para Ernesto Guevara parte de un proceso de búsqueda, un intento de conectarse con otras realidades y de encontrar su lugar en el mundo. Durante este recorrido también visitó una leprosería de la ciudad cordobesa de Francisco del Chañar, donde trabajaba su amigo Alberto Granado, con quien luego recorrería Latinoamérica en motocicleta, antes de participar en la revolución cubana y transformarse en "El Ché".

