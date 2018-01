La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/ene/2018 Copa Federación 2018:

El equipo de Villanueva será conducido por Sergio Ferreyra y Marcelo García tras la partida de Hugo Medina a Puerto Nuevo. Sumó refuerzos como Santiago Aguilar, Facundo Fernández y Sergio Zapata para potenciar al equipo que salió 3º en el Oficial de la Liga. Luego de terminar en la tercera posición del Torneo Oficial 2017 de la Liga Campanense de Fútbol, Mega Jrs se ganó su clasificación a la Copa Federación 2018. Así, a partir del próximo fin de semana estará disputando una competencia regional por primera vez en sus nueve años de vida. "Acá hacemos todo a pulmón. Muy a pulmón. Así que nuestro objetivo es aprender y ganar experiencia para seguir creciendo", destacan desde el club del barrio Villanueva. Sin embargo, igualmente se ilusionan con "llegar lo más lejos posible" en el campeonato que lo tendrá debutando el próximo fin de semana frente a Atlético Las Campanas. Luego de la reciente partida de Hugo Medina a Puerto Nuevo, el cuerpo técnico quedó encabezado por Sergio Marcelo Ferreyra, quien es acompañado por Marcelo García y Gastón Payer como asistentes. En tanto, la preparación física está a cargo de Facundo Bougnet, quien a la vez es jugador. Después de terminar la Liga Campanense en el tercer puesto, Mega siguió entrenando pensando en este desafío. "No paramos ni para las Fiestas", explicaron desde el cuerpo técnico. En esta preparación, alternaron entrenamientos en la cancha del Club Del Pino y los terrenos ubicados detrás de Puerto Nuevo con entrenamientos físicos en distintos puntos de la ciudad, como la barranca de la calle Vicente López, entre Ameghino y la Av. Irigoyen. En cuanto a los nombres propios, Mega apostará a la base del Torneo Oficial de la Liga, con algunos jugadores que están desde los inicios del club, como Hugo Ferreyra, Gustavo Ferreyra y Favio Villegas, y otros jóvenes de Tercera y Quinta División que han sido promocionados a Primera. Igualmente, para esta competencia también ha incorporado jugadores para potenciar ese grupo. Así, como refuerzos llegaron: Santiago Aguilar (ex Puerto Nuevo), Sergio Zapata (San Felipe), Ezequiel Urbina (Las Praderas), Hernán Ríos (Las Praderas), Daniel Lavallena (San Luciano), Facundo Fernández (ex Puerto Nuevo y Atlético Baradero) y Fernando Montero (Social Obrero de Zárate). Entonces, el plantel completo para esta Copa Federación 2018 será el siguiente: David Alcaraz, Ezequiel Urbina y Elías Armoa (arqueros); Hugo Ferreyra, Santiago Aguilar, Adrián Samaniego, Favio Villegas, Eliseo Bentancur, Gustavo Ferreyra, Gonzalo Agüero, Luis Soler, Facundo Fernández, Marcelo Castillo, Facundo Bougnet, Matías De la Cruz, Lucas Villarroel, Manuel Fernández, Daniel Lavallena, Facundo Atencio, Maximiliano Díaz, Marcelo Martínez, Ángel Giménez, Matías Núñez, Fernando Núñez, Fernando Montero, Sergio Zapata, Gonzalo Churruarín, Federico Godoy, Álvaro Medina, Gonzalo Muñoz, Hernán Ríos y Lautaro Aguirre.

