La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/ene/2018 Opinión:

40 dibujos ahí en el piso…

Por Mauricio Villanueva









Mauricio Villanueva

En 1989 Divididos, emblemática banda de rock nacional, lanzaba su primer álbum titulado 40 dibujos ahí en el piso. En 2018 Cambiemos dibujo en el piso una pileta para que la "playa porteña" se parezca un poco más a una playa, porque hasta ahora un poco de arena y unas sombrillas acompañaban a lo lejos al río de la plata. Claro el dibujo de una pileta en el cemento debe ser mucho más económico que una pileta de verdad, también por supuesto varía la utilidad y finalidad de la obra. Sin embargo la empresa "Prado del Ganso" recibe del estado porteño la suma de casi 40 millones de pesos por el programa "Buenos Aires playa" que incluye la falsa pileta. Pero no es lo único dibujado: Repusieron una palmera en la casa rosada (no es una palmera dibujada), pero lo dibujado fue el costo de la misma $235000. Se conoció el índice inflacionario 2017 de 24,8% dibujo o desdibujo del gobierno que prometía terminar con la inflación. Crecen los presos y las presas políticas, las marchas y la represión de diciembre contra la reforma previsional aumentaron el número que ya se había engrosado. Dibujar causas también es parte de la gestión cambiemos. ¿Y en Campana? En Campana podríamos pedir algunos dibujos: Una pileta en la plaza E. Costa no estaría mal. Un mural en la costanera que represente el espacio público prometido. Una canilla que ofrezca agua no contaminada en la fachada de ABSA. En las estaciones de servicio podríamos tener pinturas de surtidores con precios de combustibles sin el impuesto local y a precios como en otras ciudades. Se podrían dibujar en 3D las ambulancias del hospital. Se podrían dibujar empresas emanando flores y mariposas para seguir olvidando la contaminación de Axion y Tenaris. En fin pensemos 40 dibujos, Eso sí démosle trabajo a los artistas locales, por lo menos eso. Libertad a las y los presos políticos. Mauricio Villanueva / Movimiento Popular Patria Grande

