La construcción de subjetividad (aunque se debería decir de mentiras) a través de su gran soporte, los medios de comunicación, han logrado hasta el momento evitar varios estallidos sociales. Con algunas imágenes veraniegas del tipo "Pratto a River" o "Tévez a Boca" ha pasado una semana que podría considerarse de las peores de los últimos años. Por ejemplo, nos enteramos que los bancos te pueden embargar hasta el saché de leche que tenés en la heladera, que la inflación en dos años cerró a más de un 60%, que el Señor Ministro de Transporte (ya con las valijas preparadas para irse a Suiza a esquiar en los Alpes) anunció un 66% de aumento al boleto de colectivo, un medio estadounidense reveló que el submarino ARA San Juan se pulverizó en 40 milisegundos, sin dejar ni un rastro de aceite, y agregando un marco de sospecha luego de la decisión oficial de abandonar la búsqueda. Localmente sigue haciendo estragos en los trabajadores el modelo neoliberal gobernante. Luego del cierre de Carboclor, nos enteramos que 60 trabajadores de la empresa Bopp Argentina, o que los de Bunge sospechan que a ellos también les toca ¿Qué poco vale tu estabilidad laboral, no? Imagináte que con la inminente reforma laboral, esto de rajar gente será más fácil aún. Y como frutilla de este enchastre, uno de los genocidas más siniestros de nuestra historia, Miguel Angel Etchecolatz, ex funcionario de la Policía bonaerense y cabeza de 21 centros clandestinos de detención, tiene el privilegio de vivir en casa en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. El propio Etchecolatz en su libro publicado en 1997 "La otra campana del Nunca Más" defendía abiertamente el terrorismo de Estado. Afirmó: "Nunca tuve, ni pensé, ni me acomplejó, culpa alguna…."Fui ejecutor de la ley hecha por hombres". "Fui Guardador de preceptos divinos". Por ambos fundamentos, volvería a hacerlo" (página 124). Esta "criatura" fue el mismo que estuvo a cargo del secuestro de estudiantes secundarios, que tenían entre 14 y 17 años, durante la siempre recordada "Noche de los Lápices". El gran delito fue que los pibes militaban en sus colegios y luchaban por el boleto estudiantil en La Plata. Su propia hija, Mariana, lo define mejor que nadie: "Él es un ser narcisista, una persona sin bondad, impenetrable, días atrás, me enteré que tendrá el privilegio de irse a su casa". "Ante semejante noticia, no puedo imaginarme lo que sentirán quienes lo sufrieron y menos todavía quienes deberán convivir con él, en el mismo barrio marplatense", dijo después de conocer la resolución del juez. Cierre de empresas, tarifas hacia arriba, genocidas liberados… todo es posible en el país amarillo. Ya sé que me vas a decir que la gente los voto. Y yo ya no sé qué responder. Quizás será por el famoso "darwinismo social", y a la naturaleza hay que respetarla. O bien por la anestesia de los medios masivos que con poca pero efectiva habilidad te convencen y manejan la cabeza para sostener ajustadores en el poder a cambio de favores: ¿Sabés que Telecom pasó a manos de Clarín? Eso sí, no me podés negar que se viene una buena Superliga y qué lindas están las playas…

Qué semanita…

