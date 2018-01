La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/ene/2018 Sensaciones contrapuestas

Después de dos años de escribir sobre criterios urbanísticos y doctrina de planificación urbana, un tema que es propio de la matricula de los Arquitectos y que algunos hemos tomado como un tema personal de análisis y estudio, después de predicar en vacio y de comentar lo que según mi parecer debiera ser una actitud madura de la dirigencia local frente al problema de hacer ciudad, logramos que se diera lugar, forzado por la urgencia, a la convocatoria del Consejo Urbano que no agota las instancias previstas por el código para la difusión y comunicación de las propuestas modificatorias. Ahora bien, este Consejo se reúne en forma extemporánea, ya que como bien lo dice el Código de Planeamiento que a la sazón es una norma que se respeta o no, a la luz de las excepciones conocidas y según las necesidades del momento, la realidad es que la actividad del Coscejo urbano es previa a la gestión de cualquier modificación o reformulación de la planificación local, y si alguien duda de mis dichos basta con leer el punto 1.4 del Código que transcribo en el recuadro que acompaña esta nota, para que la información sea más completa. Es decir que si se hubiera prestado mínima atención a lo que llevo declarado en estas notas y en sucesivas presentaciones a distintos decisores públicos, no hubiéramos llegado a este estado de supuesta emergencia. El Concejo es el que hay, no el que desearíamos, está constituido así por ordenanza. No es un ente independiente ni es un centro de pensamiento sino simplemente un dibujo formal con participantes políticos y funcionarios de áreas que nada tiene que ver con la cuestión del territorio. Pero lo que es peor es que la consulta a los técnicos y a las entidades se ve compelida a una definición de urgencia que no le es propia porque lo que nadie cuenta es la verdad de la convocatoria. Las ordenanzas de modificación de Código entraron al Consejo en la última sesión en la cual el Ejecutivo tenía la mayoría parlamentaria con la intención de que se aprobaran sobre tablas, hecho que si se hubiera producido hubiera incumplido con lo estipulado en el propio Código que se presume defender. Es decir que hasta ese momento nadie había interpuesto la necesidad de convocar el paso administrativo de debate con los técnicos o las asociaciones civiles que tiene opinión formada sobre el tema. Algunos bloques convocaron a profesionales independientes a comentar la modificatoria y fue ese el detonante ya que todos coincidimos y de hecho yo envié un mail alertando a algunos concejales de que no se había cumplido con esa instancia. Sea como fuere, ya no importa por virtud de quien, la cuestión es que finalmente se reunió con las desprolijidades propias de aquello que se hace a las apuradas. La primer reunión donde se entregan las ordenanzas y se pide la participación es en mediados de diciembre, y la convocatoria que se había planteado en principio para febrero se apura en los primeros días de enero, con lo cual los días efectivos de análisis necesario se ven cortados por las fiestas, las vacaciones y las ferias propias de los Colegios profesionales. Digna acción de la picardía propia de los actores políticos que nada tiene que ver con la mejor disposición de los actores sociales o profesionales que voluntariamente ponen su tiempo al servicio de una urgencia que no les es propia. Convocar cuando se sabe que no estás, o como el caso del Colegio de Ingenieros convocado sobre la marcha, y apurar cuando se sabe que te resulta difícil reunir a las propias tropas en épocas de receso es una táctica que pone de manifiesto la desvalorización del procedimiento además de expresar que poco importa la calidad o profundidad de la respuesta en beneficio de la urgencia de la resolución. El titular del día después, sería que las asociaciones intervinientes avalan la propuesta y que se dio cumplimiento a la formalidad. Y la verdad es que no se está haciendo plan urbano sino respondiendo "On Demand" a los pedidos particulares. Hasta hubiera sido mejor recibir un plan de acción sobre todos los temas que nos preocupan, incluso la revisión de los objetivos de replanteo de los ejes de desarrollo y la inclusión de estas demandas dentro de algún plan maestro aunque fuere incipiente. Cualquier cosa mejor que emparchar sin criterio. Ponernos a debatir lo puntual es desconocer 2000 años de urbanismo y miles de páginas impresas sobre la técnica planificatoria de ciudades. Que el Consejo este formado por representantes políticos no necesariamente técnicos es un dato de la democracia pero que apuren a los técnicos obligándolos a entrar en el juego de sus urgencias avalando su desconocimiento y obligándonos a su pragmatismo es como pedirle a un cirujano que opere en la calle con una navaja porque se les va el colectivo, o solicitar a un Juez que dictamine sobre la base de opiniones de bar, sin evaluar profundamente los hechos, documentándose y aplicando su ciencia. Por eso no puedo menos que vivir una contraposición de sensaciones. Si se hubiera atendido a mi pedido de convocar el Concejo hace dos años ya habríamos transitado el camino de la interpretación de la cuestión urbanística. No se puede condenar ni reprochar la ignorancia que es una cuestión involuntaria, si merece condena la omisión, la necedad y la soberbia. Desde este humilde espacio de participación y expresión libre creo que solo puedo pedirles a los actores políticos que reflexionen respecto de lo que representa construir ciudad y desarrollar un plan Maestro. Nada de lo que se está tratando es de una urgencia vital y todo es posible o imposible según como se encare. Por ello me abstengo de comentar los temas puntuales y me concentro en analizar el procedimiento y recordarles que la palabra Plan, y la acción de Planificar, responsabilidad del área de Planeamiento es anticipar, pensar, construir consensos y no salir corriendo a tapar agujeros. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015



