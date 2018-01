Dice La Biblia queJesús inicia su ministerio a los 30 años"Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado."(Mateo 4:17) En este fragmento de la Biblia podemos ver a Jesús comenzando la a tarea de contarle a quiénes lo rodeaban, el mensaje que su Padre Dios leshabía dado. Durante mucho tiempo los seres humanos se habían alejado de éste Dios maravilloso, que les había dado, no sólo la vida, sino también un lugar donde habitar, para decidir ellos vivir a su manera, lejos de los mandamientos divinos. Vino a los de su pueblo, y hasta ellos lo rechazaron (Juan 1:11) Jesús viene a este mundo y es la respuesta a siglos de plegarias de hombres justos que confiaban en que Dios cumpliría su promesa, la de enviar a un Salvador que los libraría de la muerte eterna, consecuencia del pecado. No sólo envió a un salvador, sino que lo hizo en forma humana, igual a nosotros, (para que lo entendamos). En su gran amor Dios nos envió a su hijo, despojado de toda deidad para morir en nuestro lugar, Jesús dejó todo para caminar y acercarse a las personas que necesitaban ser sanadas, aconsejadas, guiadas, comprendidas, pero por sobre todas las cosas, amadas y salvadas. Hoy Jesús quiere estar cerca tuyo,para traerte luz, secar tus lágrimas, sanar tu corazón y darte perdón. El Reino de los cielos se ha acercado, no dejes pasar esta oportunidad. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. (Juan 1:12) Arrepiéntete,invítalo a vivir en tu corazón, Él te perdonará y te invitará a que nunca más te alejes, para bien tuyo, de tu Familia y de tus prójimos. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Leila Bases Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "¿Alejado de Dios?"

Por Leila Bases

