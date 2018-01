En el día de hoy, mostraremos a los lectores parte de una conferencia realizada por el estigmatizado Giorgio Bongiovanni en Italia, durante el año 2017.

En esta entrega, Giorgio cuenta su experiencia personal con Jesús, las manifestaciones y la segunda venida de Cristo, de la que todos nosotros seremos testigos.

Este es un pequeño fragmento de esa conferencia:

"Lo imponderable, la otra dimensión se materializa porque nosotros no podemos ir hacia ellos, son ellos que vienen hacia nosotros... o nos toman y nos llevan con ellos a la otra dimensión, existen también experiencias físicas... yo he visto como ustedes me están viendo a mí, con algunos de ustedes me abrazo, me estrecho la mano, yo he tenido también este tipo de experiencia con seres que no son de este mundo.

Los detalles son importantes cuando personas como ustedes buscan la verdad, buscan entender quienes somos, de dónde venimos, porque estamos en este mundo, que existe el universo, que Dios ha creado...

Tal vez no llaman Dios lo llaman inteligencia cósmica, llámenlo como ustedes quieran... nosotros estamos aquí animados por un sentimiento muy profundo, verdadero... es un sentimiento que te empuja a venir a este mundo, nosotros no somos de este mundo...

Yo...he visto a Jesús. Sé que en el 2017, decir una frase del tipo: "he visto a Jesús", "he tenido una cena con Él", es una locura... Pero es lo que ocurrió.

Yo soy una de las pocas personas sobre la Tierra, sé que hay otros, mejores que yo, tal vez, que hemos visto a Jesús de Nazaret. Él esta aquí, sobre la Tierra, ha regresado.

Todavía no se ha manifestado, pero está aquí, en medio de nosotros, y me ha dicho... (No lo vi solo una vez, sino varias veces)... físicamente, espiritualmente lo he visto miles de veces, las visiones que incluso han causado estas heridas, no es que Jesús me pone los clavos, estas visiones espirituales, con la Virgen, como saben, han producido estas heridas por orden de Jesús, pero he tenido otro tipo de encuentros, esto lo voy a contar… yo lo he visto, le he visto como El ha resucitado entre los muertos, si nosotros volviéramos 2000 años atrás, soy una de las pocas personas que hubiese estado allí, cuando estuvo fuera del sepulcro, y vieron a Jesús afuera... María Magdalena tuvo ese privilegio... esto me ha tocado a mí, se ha hecho ver incluso físicamente, porque El, quería que tuviese la certeza absoluta, que yo testimoniase, que El ha resucitado, y que El retornará.

Porque solo con un trauma físico positivo, visible, jamás podría traicionar esa promesa. Porque cualquier cosa me puede suceder a mí en el mundo, incluso perderme, retirarme, decir basta, "no quiero saber más", porque la entidad que habita en mi, a diferencia de la posesión diabólica, me hace libre, si me dice que vaya a tal lado, y no le hago caso, se va...

Entonces me puede ocurrir cualquier cosa, incluso retirarme, pero algo que nunca me podrá suceder, que yo nunca diré es: "no es cierto que he visto a Jesús", lo he visto, aunque me torturen, me droguen, yo diré que lo he visto, de modo que sobre la Tierra, todas las personas que me escuchan, no digo todo el mundo. pero en 30 años, pienso que he dicho esta historia, de haber visto a Jesús, creo que lo conté ante millones de personas, no he estado en todas la tv del mundo, porque falta China, todas las tv de oriente y occidente me han entrevistado, entonces yo digo que he visto a Jesús, porque todo el mundo debe saber que lo he encontrado, ¿por qué? en el fondo no lo sé, pero esto me ha pedido Jesús de contar, y esto es lo que digo:

Me ha dicho que Él regresará y se manifestará a todos, entonces ustedes lo verán en carne y hueso, lo tocaran, si están en Italia tendrán el privilegio de tocarlo porque Él se manifestara en Italia físicamente y en Australia se deberán contentar como en todas las televisiones del mundo, de las imágenes holográficas que harán ver los extraterrestres.

Él se manifestara aquí, descenderá del cielo, porque del cielo mostrara su potencia y su gloria, descenderá con los medios que Antonio Urzi filma (contactado ovni), muchos más grandes, y muchos más..."

Para más información ingresá a:

Facebook: LaVoz del Águila

Youtube: La Voz del Águila

Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar