La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/ene/2018 Vuelos y Vacaciones:

New York; un destino con gente de todo el mundo

Por Lic. Guillermo Ceballos









El mundo está lleno de increíbles ciudades, pero cada persona, por diversos motivos, siempre tiene especial predilección por una (o varias) de ellas. Con este artículo no pretendemos priorizar Nueva York sobre cualquier otro lugar, simplemente contarles desde nuestro punto de vista, porqué Nueva York es un lugar al que viajar, por lo menos, una vez en la vida, o cuando no dos o tres. Difícil resumir en pocas líneas todo lo que hay en este pequeño mundo, con lo cual intentaremos al menos describir sus aspectos más relevantes. Nueva York es una ciudad que lo tiene todo y sin dudas uno de los destinos más cosmopolitas del mundo. Es como en las películas: gente y más gente andando por las calles, arriba y abajo, apurados, con sus smartphones y su comida o café "to take away" (moda que se expandió por todo el mundo). Y también como en las películas esas personas son de procedencias diversas: pocas ciudades en el mundo son tan interculturales como Nueva York. Pero no son solo las personas, son los lugares donde viven que hacen de NYC una ciudad única. Al llegar los inmigrantes a la ciudad se juntaban en guetos y de ellos ahora quedan enormes barrios con identidad y tradiciones propias como Chinatown, Little India, Little Italy, Harlem, East Harlem, y varios más. Merece la pena darse una vuelta por cualquiera de ellos y contrastar las diferencias. En cuando a la seguridad, los años más turbulentos de Nueva York pasaron a la historia. Hoy en día es una ciudad muy segura, podemos decir que no debe haber lugar donde haya tantos policías por la calle como en Nueva York. Están prácticamente por todas partes pero esto tampoco da sensación de inseguridad, de pensar que están ahí por algo, sino que se ve como lo más normal y se respira tranquilidad. Además suelen ser muy simpáticos y si les piden una foto, a no ser que estén complicados con algo, lo harán encantados. Caminar por Nueva York les hará recordar decenas de lugares que hayan visto anteriormente en cine o televisión, ya que sin dudas se trata del estudio de grabación a cielo abierto más famoso y de mayor tamaño del planeta. Existen rascacielos mucho más altos en otros sitios del mundo, pero ninguno es tan representativo como lo es el Empire State Building. Sin duda el mayor icono de la ciudad de Nueva York. Podrán visitarlo y subir hasta lo más alto, donde se encuentra su espectacular mirador. Y no menos importante es la escultura más emblemática e histórica del mundo: la Estatua de la Libertad, que merece ser visitada, por lo menos ver de cerca esta majestuosa escultura, aunque recomendamos la subida hasta su corona y disfrutar del panorama. Al contrario de lo que muchos piensan, no solo de asfalto y enormes edificios vive Nueva York. En pleno centro de Manhattan se encuentra el inmenso y famosísimo Central Park. Es un parque de nada menos que 3,5 km2 y con más de 90 km de caminos. En él encontraremos desde interminables zonas verdes hasta inmensos lagos donde realizar todo tipo de actividades. Es el lugar favorito de los neoyorkinos para la práctica de todo tipo de deportes. Especialmente, running y baseball. De hecho ambos deportes se pueden practicar en sus istalaciones. Junto al Central Park, parques como Bryant Park o Washington Square Park, son lugares donde pueden tomar un merecido ´verde´ descanso entre tremendos rascacielos. Si les gustan los musicales, el teatro, la comedia y otras artes escénicas, Nueva York es la cuna mundial. En el distrito de Broadway se encuentran los teatros más famosos del planeta, donde cada día se puede disfrutar de los mejores espectáculos del mundo. Además, disfrutar de teatros como el mítico Radio City Music Hall es una experiencia inolvidable y difícil de superar. Y siguiendo esta línea, Nueva York es la cuna del Jazz, donde podrán disfrutar todos los días de la semana de los mejores artistas nacionales e internacionales del panorama jazz. El jazz es una actividad muy recomendable en su viaje a Nueva York. Una de las cosas que uno no pueden dejar de hacer cuando visitan la Gran Manzana son ver los atardeceres o las vistas nocturnas desde Brooklyn. Las mejores vistas se obtienen desde el City Hall Park, desde Brooklyn Promenade o desde Dumbo, una zona que en su tiempo no gozaba de buena reputación pero que ahora se ha reconvertido con la apertura de numerosas galerías de arte; desde ahí hay una buena panorámica de los Puentes de Manhattan y Brooklyn, el famoso distrito financiero, los "Piers" y la zona del East River. Una de las actividades tal vez más curiosas, pero por demás interesante para hacer en Nueva York es presenciar una Misa Gospel en Harlem. Las misas se suelen celebrar entre las 10 y 11 la mañana de los domingos. Baile, música y mucha fiesta es lo que encontraremos. Los turistas se suelen ubicarr al final de la iglesia, cerca de los ingresos. La misa dura aproximadamente dos horas, pero pueden salir cuando quieran, procurando no molestar ya que es un oficio religioso muy respetado para ellos. Aunque la entrada es gratuita durante la celebración pasan un sobre para que dejen una propina, nada a lo que no estemos acostumbrados en cualquier otra misa. Para aquellos que gustan comprar alguna que otra cosa al viajar, sepan que Nueva York es el paraíso de las compras. Cualquier tienda es espectacular, enorme y curiosa, desde la tienda de M & M´s hasta la famosa Toy´s r Us que tiene una rueda de la fortuna en el interior, pasando por la tienda de Apple de la Quinta Avenida, la de Disney, la de la NBA, Lego o la dulce Hersheys, donde en la puerta les dan una chocolatina. Si lo deseado es tener todas las tiendas en un solo lugar, poden acercarse hasta Woodbury Common o Jersey Gardens, donde pueden centralizar prácticamente cualquier compra. La gastronomía de Nueva York bien merece la pena ser disfrutada. Entre sus estrellas se destacan sus carnes. Costillares de barbacoa y hamburguesas XXL de puro vacuno reinan en las cartas de los más afamados restaurantes de la ciudad. Sin dudas la carne es uno de los platos estrella para los turistas. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



