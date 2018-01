Síndrome Urémico Hemolítico: alertan que puede transmitirse en las piletas

P U B L I C



Con el objetivo de prevenirlo, especializados en la salud, exigen verificar que el agua contenga cloro y no estén contaminadas. Llegó el verano, época en la que gran parte de la sociedad se sumerge en piletas para aliviarse del calor sofocante. Considerando este dato, el Ministerio de Salud aconsejó que las aguas, que no se encuentran correctamente en estado, posean altas probabilidades de contener el virus del Síndrome Urémico Hemólitico. Por esa razón difundieron que los padres deben tomar precauciones sobre las condiciones de los balnearios y colonias de vacaciones, en las que depositan a sus hijos. "El agua contaminada y sin cloro puede actuar como vehículo transmisor del virus. Respecto a este peligro, se sugiere evitar el ingreso a piscinas de carácter público o privadas, informó la cartera que donde no se conozca con claridad el justo tratamiento", difundieron desde la cartera que encabeza Roque Mascarello, ministro de salud de la provincia de Salta. También se solicitó maximizar los cuidados en la alimentación de los más pequeños, ya que contribuyen a ser los primeros perjudicados por el virus. La bacteria Escherichia Coli se localiza en las comidas mal cocidas o contaminadas y potencia el Síndrome Urémico Hemolítico. ¿A quienes afecta? Principalmente a lactantes y menores. Pero también perjudica a adultos y ancianos. En este sentido, es de suma importancia consultar con urgencia a un médico si inician los síntomas. ¿Cómo es la sontomatología? Comienza con un cuadro de diarrea, que puede ser sanguinolenta, con dolores abdominales, vómitos, y luego aparece palidez y disminución de orina. ¿Cuáles son los principales alimentos en los que se encuentra? La carne de vaca molida o picada sin una correcta cocción, como las hamburguesas, y demás preparaciones a base a este ingrediente. También salame, arrollados de carne, leche sin pasteurizar, productos lácteos elaborados a partir de leche sin pasteurizar, aguas contaminadas, lechuga, repollo y vegetales que se consumen crudos, entre otros. Se solicita, también no consumir quesos no pasteurizados y no darle al bebé restos de leche de la mamadera. Este virus es la es la causa principal de insuficiencia renal severa y la segunda de insuficiencia renal crónica y trasplante en la Argentina, e incluso puede ser mortal. Para prevenirlo se sugiere asegurar una cocción justa de la carne, ya que la bacteria muere a los 70 grados centígrados. Es importante un punto hemogéneo, ya que al sólo cocerlo por fuera mantiene vivo al virus.



Síndrome Urémico Hemolítico: alertan que puede transmitirse en las piletas

