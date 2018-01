Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 14/ene/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 14/ene/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Copa Federación 2018:

CONFIANZA: Dentro de la estructura del equipo de Daniel Berra tras varias temporadas José Acevedo se ha transformado en el homnbre de confianza quien ahora tiene a su cargo los motores del TC Pista y TC Mouras donde su trabajo es para ponderar. SALUDABLE: El arranque del año es saludable para Juan Sbarra que ya tiene confirmado tres autos para la Clase Uno del Turismo Pista y dos más en la Clase Dos de la misma categoría sin descartar los que se suman a la categoría Alma. Como se lee no tendrá tiempo para aburrirse. CLASES: El piloto de motocross y profesor de aquellos chicos que quieren arrancar en esta propuesta de las dos ruedas Marcos Trosero está dando clases en el predio de Otamendi y aquellos que deseen sumarse deben presentarse en horas de la tarde en el predio mencionado. APUNTAR: No hay intención por parte de los dirigentes de la categoría Pako a hacer ninguna carrera en el presente verano y apuntar en forma directa al arranque del campeonato en el mes de marzo con la posibilidad de ser en el kartódromo de Zárate. NACIONAL: La intención de Ignacio Tártara es llegar a una categoría de nivel nacional en esta temporada y se está trabajando para tal logro con equipo propio. No se definió en donde se puede arrancar que irá de la mano de los presupuestos. CONCRETAR: El piloto oriundo de Córdoba actualmente corriendo en una categoría zonal de nuestra provincia tiene como objetivo concretar tener un autódromo en Zárate y está abocado a esa posibilidad donde tendría los avales para construirlo. METIDO: Sin duda que Mariano Giozzsi sigue muy metido en el mundo de los caballos donde continúa adquiriendo animales y se piensa en dedicarse de lleno a ellos de cara al futuro. Cambia todo cambia! CONFIRMAR: Los dirigentes del TC Regional vienen de la última reunión donde se hizo un balance del año pasado con un saldo positivo y se confirmó que el campeonato está arrancando el 10 de marzo en el autódromo de La Plata con sus tres clases esperando contar con unb parque interesante de autos. INVITADO: Aunque este año le apunta al motocross enduro Leonardo Dominguez estaría corriendo en auto como piloto invitado de Gonzalo Conti cuando arranque en la alta competencia con su Fiat 600. DEFINIR: No puede definir el proyecto de correr en algún momento Gonzalo Conti ahora abocado a su flamante negocio en Sarmiento y Colón de nuestra ciudad que le lleva mucho tiempo. El futuro piloto igual no pierde la esperanza. ANIMARSE: Como viene sucediendo en todos los equipos de competición el tema económico define todo y en esto andan los hermanos Fontanot que tiene los autos para correr en los chasis del Regional pero no se animan a confirmar si estarán en la primera de La Plata. HERMANOS: Quedó confirmado que los Hermanos Bautista y Santino Panetta esta temporada estarán haciendo el calendario de la categoría Rotax Bs As. donde eligieron en el equipo ser parte del parque de karting que estarán conformando la misma. Está estipulado arrancar en el mes de marzo. ENCAMINADO: Tras obtener el segundo campeonato en el escobarense Diego Fangio ya anunció que tiene todo encaminado para arrancar desde la primera del año en La Plata en la misma categoría con su habitual equipo. RECIBIR: El flamante presidente de la categoría Alma el señor Santaro aseguró que recibió toda la documentación correspondiente de parte de Di Doménico el presidente saliente en una forma para destacar con todos los papeles al día y en orden. EXPERIENCIA: La joven Victoria Emma confirmó que este año estará corriendo en el Rally Federal donde representando a Campana seguirá en la categoría porque quiere continuar tomando experiencia y lo hará con el mismo auto del año anterior. REUNION: Continuando con el Rally Federal sus dirigentes viene de realizar una reunión en la ciudad de Chivilcoy donde se armó el nuevo calendario que consta de nueve fechas y en principio figura la carrera de Campana como una nueva posibilidad. REPUESTOS: Como siempre en la vecina ciudad de Zárate Andrés Romero provee a quienes lo demanden los repuestos para motonetas y motos antiguas, en su local de la calle Pagola 731 con además accesorios que cuestan conseguir como también todo para el karting. ASEGURAR: Fernando Casasco hoy por hoy cree que no continuará en la alta competencia pero cuando comience el campeonato de Alma no aseguró que ocupe otra vez la butaca en su auto y se sume a la categoría. En que quedamos? NAVEGANTE: Por el momento Victor Amaranto continuará como navegante de Alejandro Ferraro en el Rally Federal y su proyecto de armar su propio auto para correr aún está para arrancar sin fecha definida. PENSAR: Ella pensó que este era el su último campeonato en karting y más se convenció cuando se enteró que estaba a la venta, pero ahora su marido le confirmó que en este 2018 va a proseguir corriendo en el equipo que le pidió que no los abandone. COMUNICAR: Como ya adelantamos en esta sección parece que Federico Tettamanzi quiere correr en motocross y ya le comunicó a sus familiares donde a decir del interesado lo recibieron bien aunque dicen que el tío Fernando pensó que tendrá trabajo con el sobrino. GESTO: Los hermanitos Diego y Bernardo que colaboran con nuestros pilotos tuvieron un gesto con mamá Viola que la llevaron de vacaciones como regalo para las fiestas. Un ejemplo los Carfagno para los tiempos que corren. DECLARAR: En reciente nota televisiva el joven Mendieta actual componente del equipo de Debesa declaró que trabajar allí le permitió conocer muchos lugares y a la vez se fue capacitando y que trabajar con el hizo y el padre le resultó agradable. POSIBILIDAD: El pibe tiene la posibilidad de ir creciendo desde su condición de piloto de karting porque "Tobi" se muestra entusiasmado con esta propuesta deportiva, el tema es saber como lo asume papá Nestor Amarillo que quiere que pase rápido el tiempo para verlo en algún momento corriendo un Falcon. La gente que es mala y comenta. PROMETER: Todos o la mayoría que lo vio correr se acuerda de Matías Rinaldi que a bordo de un Fiat 128 hizo de las suyas en la clase dos de Alma y ahora el joven abocado al mundo de la pesca prometió un asado para revivir con sus amigos ese pasado donde Eric D´Ámario ya se ofreció para realizar el mismo. DEUDA: En este tema de los asados nos hacen saber que Gerardo, Gabriel y Gustavo Emma aún le adeudan tres al piloto local Alejandro Victor siguen aguardando. El tema arrancó el año anterior. De no creer!! ENCUENTRO: Los dirigentes del Zárate Auto Moto Club ya están trabajando para el próximo encuentro de autos antiguos y de colección a realizarse en la costanera en el venidero mes de marzo. Su actual presidente Néstor Civitarese confirmó que se permitirá también contar con los autos de carrera. PAGAR: Dicen en el taller donde se arman los autos que este año sino pagan antes de llevárselo no salen del lugar. La experiencia del año pasado sirvió para este presente. Así de simple. DIFICIL: Aunque Juan Manuel Trillo está en un buen momento donde viene de ganar el campeonato en su clase de la categoría Pako es muy difícil que continúe este año corriendo por una cuestión de presupuesto aunque si estará trabajando en el equipo como un colaborador más. POSITIVO: Sin duda fue año positivo en lo deportivo el año anterior para Rubén Guerra desde su condición de chasista donde logró varios campeonatos dejando como saldo que el hombre tiene muy claro su trabajo. SUMARSE: Es probable que si se cierran algunas situaciones Javier Ferrand se sume a la categoría Alma con un Fiat Uno en la Clase Dos donde cuenta con el abal de su hermano Marcelo que le gustaría verlo en la alta competencia. INTENCIONES: Marito Martinez sigue con las intenciones de sumarse este año a la categoría de los chasis del TC Regional y no continuar en el mundo del karting. Aún no encontró ese auto que lo lleve a adquirirlo pero el flaco ex jugador de Rugby sigue en la dulce espera. COLOR: Por estas horas se está definiendo el color del Falcon que utilizará Carly Bava este año en el Turismo 4000 Argentino en donde los hermanos Caggiano lo quieren tener en su equipo al zarateño. COMPARTIR: Quienes tienen a su cargo los destinos del TC del Oeste ya esperan poder arrancar su campeonato 2018 en el mes de marzo o en la primera semana de abril. La intención es realizar 10 fechas y están viendo con que categoría pueden compartir escenario para baratar costo. MOSTRAR: Valentina Funes flamante campeón en la categoría Pako confirmó que seguirá este año con su mismo equipo porque la señorita desea mostrar el Uno en los laterales y en verdad no está nada mal, proceder de esta manera y como se la ve a Valentina. LOGRAR: El zarateño Gustavo Verón navegante en el Rally Federal sigue entusiasmado con el proyecto de lograr tener su propio auto pero aún no pudo consolidar tal posibilidad y este año se propuso avanzar en este tema tan especial para sus aspiraciones

