“NO HAY DÍA NI FORMA DE QUE NO ME ACUERDE DE LA MUERTE”, SENTENCIA EL ARTISTA.

Es un momento de cambios y discursos en pugna, donde nada parece firme y todo se escabulle entre las manos, por lo que uno puede permitirse sentirse desorientado. Por suerte lo tenemos a Roberto González (41), ex "Los Garfios", quien nos ayuda a intentar encontrar el norte perdido. Arte y lenguaje, el amor y la música, la belleza de la finitud y (un poquito) de política.

Ahora está en proceso de mutación: hace un año "el Robert" incursiona por las artes plásticas. Ya presentó su primera muestra, "El devenir del Lenguaje", la cual debutó en Zárate acompañando la presentación de La Zona, último libro de Omar Morgante, y promete pegar su vuelta por nuestra ciudad. El énfasis en el lenguaje no está sólo allí. Con referencias a semiólogos, citas a literatos, el Robert recalca la importancia de la comunicación: "Es el principio del fin, nos hace como sujetos", explica.

A base de palabras se hacen las grandes preguntas de la condición humana, preguntas que se relacionan con el arte y configuran al artista: "Las grandes cuestiones del hombre me persiguen todos los días, no hay día ni forma de que no me acuerde de la muerte. Me molesta el carnaval toda la vida, yo no puedo relajarme. Sí hay cosas que me calman, como el amor. Hago un esfuerzo por ser cada día mejor persona, más sabio, por lo menos en mi metro cuadrado", asegura y agrega con mirada seria: "La razón sólo la tienen los locos. Discutamos un rato".

CUENTA FATIDICA

Todo empezó con los Beatles, todo vuelve a los Beatles: "Cuando acá Palito estaba cantando -…la felicidad que me dio tu amor…- , Lennon estaba haciendo I´m the walrus. La música tiene tres componentes: ritmo, melodía y armonía. Los Beatles tienen las tres, no se puede decir eso de la mayoría." Pero… ¿y el punk Robert? "The Clash son los Beatles enojados", afirma. "Cuando uno empieza a tocar no respeta el silencio. Escuchás a los Police, a los Clash y entendés todo."

Nos metemos con la actualidad musical local y el artista se lamenta de la poca participación del público: "Los músicos somos responsables del momento actual de la escena campanense. Hubo un momento primaveral en la noche, donde hubo mucho público. Pero yo hago una cuenta fatídica: hay 100 mil habitantes y los shows no llegan a 100 personas. Todos los fines de semana hay cosas, pero nadie se entera. Con las buenas intenciones no alcanza. Yo quiero que mi arte llegue a la mayor cantidad de gente posible."

LA LEY Y EL ORDEN

Artista comprometido y siempre cercano al peronismo, Robert intenta lo que muchos no: ejercitar la autocrítica. "Subestimamos –reflexiona- a lo que había del otro lado y al votante. Pensamos que sólo eran globos amarillos y que el mundo estaba dividido en buenos y malos. Es una lógica infantil, nos debemos una discusión más seria. Pero no hay que olvidarse de los desprotegidos, las minorías que son las más golpeadas por las políticas antipopulares que se llevan acabo hoy."

Adentrándonos en esa lógica infantil, Robert me desafía a recordar algún momento de mis primeros 3 años, a lo que quedo sin respuestas y así, la infancia termina llevándose las de perder: "Olvidamos casi todo lo que pasó en esa edad, evidentemente hay algo que no queremos recordar. Aparecen las primeras muestras de miseria, los primeros golpes de la vida humana, intentamos ser Edipo".

Así Robert ubica al lenguaje y la ley como pilares de nuestra condición humana frente a la animalidad y a la inminencia de la muerte como llamado a crear. "La finitud de la vida nos hace ser urgentes. Manejo mi ansiedad trabajando", dice, y me deja pensando. No sé ustedes, pero yo me siento (un poco) más orientado.