La CUCeI advirtió que la instalación de mega centros comerciales "destruyen" al comercio local

Así lo hizo la institución a través de sus representantes en el Consejo Urbanístico Ambiental cuando se presentaron dos proyectos de rezonificación de parcelas donde se destinarían grandes emprendimientos comerciales. Uno de ellos sería un shopping. La CUCEI advirtió que el desembarco de mega proyectos comerciales en la ciudad "destruye" al pequeño negocio y favorece la instalación de emprendimientos "que no aportan" sus ganancias al circuito económico local. La opinión de la cámara comercial fue expresada por su representante en el Consejo Urbanístico Ambiental (CUA), Paulino Cuenca, cuando en la sesión de la semana pasada se pusieron en consideración dos proyectos de rezonificación para habilitar la instalación de emprendimientos comerciales. Uno pretende modificar la finalidad de un lote perteneciente al barrio privado "El Cardal", destinado al proyecto denominado "Las Rubitas"; el otro, las parcelas del parque industrial "Los Libertadores" ubicadas sobre las rutas Nº9 y Nº6, donde se construiría un shopping. En el primer caso, la zona solo está autorizada como área residencial. En el segundo, como sitio para la radicación industrial. Los representantes del Gobierno señalaron que "Las Rubitas" cuenta con el apoyo de los vecinos de las inmediaciones -que habrían aprobado la iniciativa en una audiencia pública-, deseosos de evitar los largos trayectos de compras que hoy los obligan a trasladarse hasta el centro de Los Cardales o el casco urbano de Campana. Respecto al mega centro comercial, sostuvieron que "mejorará" la zona y que, por su envergadura, creará varios puestos de trabajo tanto en su etapa de edificación como una vez en funcionamiento. No aclararon si los vecinos de San Felipe, barrio que quedaría encerrado por el complejo, tuvieron el derecho de expresar su opinión como sus pares de El Cardal. A contramano, para la CUCEI ambas iniciativas -en especial la del shopping- son perjudiciales para sus afiliados. "Hay que ver quién se va a instalar. El comercio de Campana no anda bien, no se está vendiendo, y que venga gente de afuera que no aporta a la ciudad destruye el mercado local", consideró Cuenca. "(Si Los Libertadores) se habilitó como parque industrial, que se dediquen a poner fábricas, porque si ponen un Falabella destruyen el comercio de Campana", insistió. Los representantes del Colegio de Arquitectos preguntaron por parte si el proyecto tenía su proyecto hidráulico aprobado, lo que fue confirmado por funcionarios municipales. La oposición tuvo la postura más crítica. Desde el PJ-unidad Ciudadana, la concejal Soledad Calle manifestó su creencia de que la reforma de zonificación perseguida en Los Libertadores "obedece a una percepción de privilegio del Estado hacia una oportunidad de negocio" y carece de un fundamento urbanístico. En línea, el concejal Axel Cantlon de la UV Más Campana propuso que la CUCEI presente un informe con el análisis del posible impacto del shopping en el comercio local. Además, comentó que sería importante la opinión del Colegio de Martilleros -también integrantes del CUA- teniendo en cuenta el "cambio de valuación" en los terrenos de ser modificada su zonificación. El objetivo: desarticular cualquier tipo de especulación financiera que pudiera estar moviendo los hilos del proyecto por detrás.

IMAGEN ILUSTRATIVA. REUNION DEL CONSEJO URBANISTICO AMBIENTAL. FOTO: ARCHIVO.



La CUCeI advirtió que la instalación de mega centros comerciales "destruyen" al comercio local

