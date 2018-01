Este domingo Boca Jrs. es local en el club Plaza Italia

El primer superclásico del año se proyectará en una pantalla HD de 6 metros de ancho por 4 de alto. Se sorteará una camiseta xeneize para donar lo recaudado al Grupo Esperanza. Los integrantes del movimiento boquense "Te llevo en el alma" de Campana organizaron para este domingo por la noche la proyección del primer superclásico del año, que tendrá lugar en el mundialista de Mar del Plata. "Esperamos a toda la familia boquense de Campana a reunirse en "La Bombonerita" del club Plaza Italia para ver el partido en directo en una pantalla HD de 6 metros de ancho por 4 de alto. Vamos a aprovechar la oportunidad para sortear una camiseta de Boca firmada por el primer equipo y lo recaudado lo vamos a donar a la asociación civil Grupo Esperanza", dijo ayer el presidente de "Te llevo en el alma", Fabián Sosa, acompañado por el Vicepresidente 1ero., "Ruli" Galarza. Ambos explicaron que la agrupación azul y oro está integrada por más de 40 campanenses que son socios de Boca Juniors y que hace aproximadamente un año vienen realizando diferentes actividades vinculadas al voluntariado y la acción comunitaria. "Por ejemplo, juntamos alimentos no perecederos y ropa, y los distribuimos en diferentes comedores y merenderos de la ciudad", comentó "Ruli" Galarza, y agregó: "También organizamos visitas guiadas al museo y a la cancha de Boca, y todo tipo de actividades asociadas. La idea es que junto al club, y articulando también con la municipalidad, y el Club Atlético Boca Juniors recupere el espacio de trabajo social en Campana que tuvo su máximo momento durante la intendencia de Varela. Llegamos a tener a 400 pibes en la escuelita de fútbol, formándolos en lo deportivo y valores en el complejo deportivo Diego Soñora del Barrio Villanueva. Boca está por encima de los hombres y los nombres, ese tipo de trabajo comunitario y de semejante escala no puede quedar en la nada". "Nos une -comentó Sosa- la pasión por Boca, y las ganas de trabajar por los más chicos. Por ejemplo, el día del niño llevamos juguetes al hospital, le regalamos un ajuar completo al primer bebé campanense del 2018, y antes de fin de año concretamos un partido de fútbol entre veteranos de Boca y veteranos de Puerto Nuevo, y también vamos difundiendo la iniciativa. Como el tema fue creciendo y va en serio, en octubre pasado presentamos los papeles en la municipalidad. Pronto vamos a estar registrados como Entidad de Bien Público. La idea es sumar voluntades y trabajar, sobre todo por y para los pibes de Campana". Finalmente, y a propósito del primer superclásico del año, consultados sobre la actualidad futbolística del primer equipo, ambos "bosteros" solidarios comentaron: "Recién arranca el año, pero si ‘El Mellizo’ logra armonizar la maquinaria, no nos para nadie", dijo Sosa. "Coincido. Si es por nombres, a nivel local estamos para hacerle 4 goles a cualquiera", aseguró Galarza.

Este domingo Boca Jrs. es local en el club Plaza Italia

