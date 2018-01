Sr. Director de La Auténtica Defensa:

A pesar de las diferencias de opinión que he tenido con el Arq. Jorge Bader (a quien respeto y admiro) durante mi desempeño como Jefe de División en la DOP de nuestra Municipalidad,coincido totalmente con sus comentarios referidos a las modificaciones arbitrarias que se quieren implementar casi de prepo en el Código de Planeamiento Urbano vigente y el consecuente llamado al Consejo Urbanístico Ambiental que en el caso que se está debatiendo está integrado por una mayoría de funcionarios y concejales y no con personas idóneas en arquitectura urbanística que son las que menos lo integran,Como opinión personal estimo que no pueden intervenir en este Consejo funcionario que de nuestra Ciudad solo conocen sus oficinas municipales y cuatro ó cinco cuadras alrededor de la Plaza Costa. No descarto que alrededor de estas absurdas modificaciones edilicias nos encontremos con la influencia de intereses privados.

Carlos A. Stortoni

