Alimentarnos en la playa

Llegó el verano y con él, las vacaciones. Es muy importante poder seguir manteniendo el estilo de vida saludable conseguido a lo largo del año de manera tal de controlar el peso corporal. Evitemos el sedentarismo, busquemos actividades de movimiento que ayuden a no tentarse con todo lo que nos aparta de la salud y de las enfermedades producidas por la mala elección de alimentos y la mala conservación, como panchos o hamburguesas comprados en la vía pública, con mayonesas y otros condimentos. Recordar que la hidratación constante es fundamental. El agua principalmente es nuestra base, aunque en menor medida también se pueda disfrutar de las gaseosas dietéticas. Te proponemos una gran variedad de platos y ensaladas para poder armar viandas saludables y llevarlas a la playa, pileta o dónde estés descansando: - Sándwich de pan árabe sin tostar con quesos compactos magro con atún al natural y vegetales como lechuga, tomate, ají morrón, zanahoria, etc. - Ensaladas de todos los colores con el agregado de arroz integral, choclo, papa, batata, o con fideos secos cocidos al dente. - Salpicón de atún al natural (lechuga, tomate, zanahoria, arvejas, chauchas con atún al natural). - Ensalada Waldorf con pollo. - Pollo sin piel, palmitos, blanco de apio, manzana verde, naranja, 3 nueces picadas. - Ensalada gourmet: Espárragos, apio, manzana verde, jamón cocido (1 ó 2 tajadas), queso compacto magro - Ensalada primavera: Zanahoria, remolacha, lechuga, manzana ácida, con pollo sin piel - Ensalada con legumbres: Repollo, zanahoria y lentejas. - Ensalada multicolor: Ají verde, repollo, zanahoria, hinojo, brotes de soja, porotos negros. - Ensalada agridulce: Atún al natural (1/2 lata chica), ananá (1 rodaja), 2 nueces picadas, lechuga, cebolla, repollo, zanahoria, arvejas. - Ensalada agridulce con arroz: Arroz, ají morrón, tomate, zanahoria, manzana licuada con vinagre, sal y jengibre. - Ensalada Wolf: Cebolla, tomate, pepino, rabanito, zanahoria, choclo, 3 almendras. Se puede acompañar con 2 fetas de jamón cocido. - Ensalada Alice: Repollo colorado, tomate cherry, ají morrón, cebolla, arvejas frescas, palmitos, choclo, 3 nueces, queso compacto magro, manzana, durazno. Cabe destacar que la condimentación de los platos es necesario hacerla en el momento en que se va a consumir los alimentos. En lo posible, evitar las mayonesas y agregar 1 cucharadita de aceite y vinagre (tamaño de las de té). De postre, recomendamos llevar frutas frescas como ser manzanas, naranjas (con cáscara), frutillas, banana no madura, etc. De esta manera, te estarás cuidando y lo harás también con quienes más disfrutas de un merecido descanso. Saber elegir adecuadamente es parte de tus logros para mantenerte sano. Dra. Virginia Busnelli (MN 110351), Médica especialista en Nutrición. Directora Médica de CRENYF

Imagen ilustrativa, selección del editor.



Alimentarnos en la playa

Por Dra. Virginia Busnelli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: