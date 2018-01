La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/ene/2018 Se cerró la colectora a la altura del ex camping de Río Luján







Fue tras gestiones del Intendente Abella ante el OCCOVI para que Autopistas del Sol coloque bloques de hormigón para impedir el acceso a la zona y evitar que ocasionales bañistas se acerquen al peligroso cauce. Autopistas del Sol finalmente cerró con bloques de hormigón la colectora a la altura del ex camping de Río Luján para evitar que los vecinos accedan al lugar. La medida fue gestionada por el intendente Sebastián Abella ante el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), luego de mantener una reunión con representantes de la concesionaria de la ruta Panamericana, para impedir el acceso al ex camping de cientos de personas que utilizan el lugar pese a que no está habilitado para su uso. De acuerdo a lo informado, los bloques de hormigón que se colocaron fueron amurados a la carpeta asfáltica, a fin de que no puedan ser vandalizados y se pintaron de amarillo para su correcta visualización. De igual manera, se puso un guardarrail aún más largo que llega hasta las banquinas para obstaculizar aun más el paso hacia el lugar y se instaló un cartel de aviso para informar el cierre de la colectora. Previamente, Defensa Civil había vuelto a colocar carteles recordando que en la zona está prohibido bañarse y se cortó la luz para evitar cualquier tipo de actividad que requiera electricidad. En este marco, el Municipio también solicitó a los propietarios del lugar que tomen medidas para evitar nuevas tragedias. "Más allá de las acciones que encaramos necesitamos que los vecinos tomen conciencia del riesgo que representa sumergirse en ese río, el cual es sumamente peligroso y se cobró muchas vidas las últimas semanas", había expresado días atrás el jefe comunal.

Defensa Civil del Municipio se hizo presente en el lugar para constatar los trabajos





Se colocaron bloques de hormigón y guardarríl para evitar el paso de autos al ex camping.





Se instaló un cartel que informa a los conductores el cierre de la colectora.



Se cerró la colectora a la altura del ex camping de Río Luján

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: