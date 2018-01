La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 17/ene/2018 Despidos en Bunge:

Cerca de 150 trabajadores quedarían sin empleo







Un negocio fértil En el complejo industrial de Campana Bunge posee varias instalaciones químicas, cuyo proceso de producción comienza en las plantas de amoníaco. Éstas producen una de las materias primas utilizada en el resto de los procesos, las cuales poseen una capacidad de producción diaria de 370 toneladas. Parte de esa materia prima es utilizada para la producción de urea perlada, pudiendo elaborar diariamente 580 toneladas. El resto se destina a la obtención de Uan, cuya capacidad anual es de 500 mil toneladas. En Octubre de 2004, se inauguró en el predio la planta de producción de tiosulfato de amonio (TSA), con una capacidad de 135 mil ton./año. Más recientemente se incorporó la fabricación de KTS (Tiosulfato de Potasio Líquido), el cual comparte prácticamente el mismo proceso que la planta de TSA. La compañía también posee centros industriales en Ramallo y en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Este martes su oficina de recursos humanos comenzó a comunicarle la medida a personal fuera de convenio y supervisores. Los químicos de base esperaban para hoy el envío masivo de telegramas. La suma de todos los miedos en Bunge se desató este miércoles, cuando la empresa de fertilizantes comenzó a convocar a empleados fuera de convenio a las oficinas de recursos humanos para informarles sobre su desvinculación. Además, trascendió que a partir de hoy comenzaría con el envío telegramas de despido a 135 operarios bajo convenio químico, lo que representa casi el 75 por ciento de su dotación. "Concreto no hay nada, solo son trascendidos", señaló Rubén Ayala, del Sindicato Químico de Zárate, este martes en horas de la tarde ante la consulta de este medio. Por otras fuentes, La Auténtica Defensa pudo confirmar que varios empleados fuera de convenio fueron notificados de su despido. Lo mismo les habría ocurrido a entre 25 y 30 empleados con rango de supervisor afiliados al gremio de jerárquicos. De acuerdo a la información manejada por los trabajadores afectados, Bunge se comprometió a pagar el cien por cien de las indemnizaciones. Asimismo, prometió mantener por un año la obra social paga, al menos al personal jerárquico. Y adelantó su intención de conservar un plantel de 48 operarios, a los cuales les exigiría emigrar del convenio químico que los ampara en la actualidad. El Sindicato Químico se encuentra en asamblea permanente y, al cierre de esta edición, aguardaba la salida del turno vespertino para poner en común información y determinar los pasos a seguir. En un estado similar aguardaban los supervisores. En un primer momento, se comentó que el motivo de la drástica reducción era comercial. No obstante, un empleado que atendió a este medio señaló que "la venta de fertilizantes fue récord el año pasado" y que el impacto vino dado de la mano de "los costos de producción". En ese sentido, indicó que "el 70% de los costos eran mano de obra y gas natural", la materia materia prima de la fábrica, factores que se habrían conjurado con el bajo precio de la urea -principal componente de los fertilizantes- a nivel mundial. "Nosotros y Profertil (principal competidor de Bunge) vendemos el 100% de la producción. Pero nuestros volúmenes no son tan altos para licuar los gastos", explicó la fuente. La importancia de urea barata proveniente de Rusia habría sido un condimento extra. Bunge se encuentra con su producción paralizada desde fines del año pasado, aunque hasta el día de ayer su personal había podido entrar con normalidad. La crisis de Bunge añade un nuevo capítulo a la crisis que vive el polo químico y petroquímico regional desde hace dos años. Lanxess perdió toda competitividad y abandonó la ciudad de Zárate. Quipro, Atanor y Carboclor cerraron o disminuyeron al mínimo sus actividades. Y, cada una a su medida, desataron conflictos que agitaron la clima social. Todavía es un enigma si Bunge seguirá el mismo camino.

