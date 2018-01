Trabajadores de BOPP Argentina se reunieron con el intendente Abella

El jefe comunal prometió volver a comunicarse con autoridades de la empresa para obtener una respuesta sobre el futuro de la planta, que anunció que prescindiría de más de medio centenar de obreros. Una comisión de trabajadores de BOPP Argentina (ex Sigdopack) se reunió este martes con Sebastián Abella para conocer lo que el jefe comunal averiguó de parte de las autoridades de la empresa que, según el testimonio de operarios a LAD, aseguró que no cierra sus puertas ni se va de Campana sino que precisa "reducir personal". "Le informaron que no van a cerrar, sino que van a dejar de producir", dejaron trascender obreros de BOPP a este medio una vez concluido el encuentro. Señalaron que, luego de conocer en detalle el proceso de producción y la actualidad de la planta, el intendente quedó en volver a dialogar con la gerencia de la empresa para poder obtener una respuesta concreta. Sucede que la compañía de capitales peruanos les informó a la mayoría de sus operarios que a partir del 1 de febrero no seguirán siendo parte del plantel. Primero les habría ofrecido el 80 por ciento de la indemnización en ocho cuotas, aunque una oferta reciente habría pasado a ser del cien por cien en seis pagos. De acuerdo a los obreros, la empresa justifica la rescisión de sus contratos por una situación comercial adversa en la que los costos laborales no influyen tanto como la demanda del mercado. Sin embargo, un operario que diálogo con LAD informó que hasta septiembre realizaron horas extras. Transmitió además la sospecha compartida por muchos en su sector: que la empresa quiere desprenderse de los operarios con antigüedad, que poseen beneficios y premios negociados, por personal nuevo de retribución base. Los despidos alcanzarían a entre 60 y 70 personas. Hasta el momento los trabajadores siguen ingresando con normalidad a las instalaciones de BOPP, aunque dentro solo se llevan a cabo tareas de limpieza. Las áreas de producción , conversión, bodega de materia prima y producto terminado estarían paralizadas: sola el área de administración seguiría en funciones. "Estamos sin producir: lo poco que fue entrando se lo fueron llevando para la planta de Pilar. La materia prima también", aseguró una de las fuentes consultadas, que prefirió no dar su nombre hasta tener mayores certezas de su futuro laboral. Además, confirmó que en el Ministerio de Trabajo "no hay nada presentado", por lo que -al menos por ahora- la empresa no puede amparar su accionar en un procedimiento de crisis. En 2014, Sigdopack Argentina S.A cambió su nombre a Bopp Argentina S.A. luego que el grupo chileno dueño la firma vendiera la planta Campana y sus oficinas argentinas a Oben Holding de Perú, grupo industrial líder latinoamericano en la producción y comercialización de productos derivados del polipropileno, poliéster, poliamida y polietileno.

LA EMPRESA BOPP ARGENTINA DEJARIA DE PRODUCIR EN SU PLANTA DE CAMPANA, POR ELLO PROPONE UN PLAN DE RETIRO VOLUNTARIOS DE LOS EMPLEADOS DE FABRICACION





TODO INDICARIA QUE LA PLANTA DE CAMPANA PASARÍA A SER UN DEPOSITO DE PRODUCTOS IMPORTADOS O GENERADOS EN LA PLANTA DE PILAR



Trabajadores de BOPP Argentina se reunieron con el intendente Abella

