Horacio Falcón no podrá jugar hoy, ya que el lunes sufrió un esguince de tobillo

En su tercer día de concentración, el Violeta jugará ante el Matador en Loma Verde El plantel de Villa Dálmine continúa realizando su semana más intensa de la pretemporada y hoy tendrá un importante ensayo futbolístico frente a Tigre, equipo de la Superliga Argentina de Fútbol. El amistoso se disputará por la mañana en el predio Mis Marías de Loma Verde, lugar donde el Violeta entrenó durante el semestre pasado y que ahora es utilizado por el Matador de Victoria para llevar adelante su pretemporada bajo las órdenes de su nuevo DT: Christian Ledesma. Esta intensa semana de trabajo del equipo dirigido por Felipe De la Riva comenzó el lunes y tuvo dos jornadas consecutivas de doble turno, con entrenamientos matutinos en el estadio de Mitre y Puccini, mientras que por la tarde los jugadores se trasladan al predio Doble 5 de Escobar. Para el amistoso de hoy frente a Tigre, el entrenador no podrá contar con Horacio Falcón (el lunes sufrió un esguince de tobillo) ni Federico Recalde (arrastra molestias en su rodilla). Además, también están en duda Gonzalo Papa y Federico Jourdan, quienes debieron ser evaluados por sendos cuadros de gastroenteritis. Hasta el momento, Villa Dálmine jugó un solo amistoso en esta pretemporada, el pasado sábado frente a Lanús (terminó en empate sin goles tras dos tiempos de 35 minutos). "Jugar ante Lanús, que viene de ser subcampeón de la Copa Libertadores, nos sirvió de mucho. Fue parejo, aunque por ahí nos manejaron un poco más la pelota. Igualmente fue positivo", explicó Pablo Burzio, quien convirtió un tanto que fue anulado por offside en ese ensayo. De cara al amistoso con Tigre de este miércoles, el delantero cordobés remarcó la importancia de este tipo de ensayos. "Sirven mucho, aunque todavía estamos en una etapa en la que no disputamos los 90 minutos. Pero está bueno jugar para soltarse, para ganar confianza con la pelota y engranar con los compañeros. Por suerte, nosotros nos conocemos bien y sabemos lo que el técnico pretende", agregó Burzio sobre los amistosos. Finalmente, el goleador de Villa Dálmine en este campeonato del Nacional B que se reanudará el viernes 2 de febrero (vs Instituto en Córdoba) también se refirió a esta semana de pretemporada que está desarrollando el plantel. "Es importante, porque vamos a tratar de ponernos a punto con más trabajos de fuerza, potencia y velocidad y otro tanto táctico", cerró el delantero cordobés.



EL EQUIPO VIOLETA ENFRENTA HOY A TIGRE DENTRO DEL MARCO DE LA PRETEMPORADA QUE VIENE REALIZANDO #Amistoso | Final del segundo partido en Loma Verde: @catigreoficial 2 (Iritier x 2) - Villa Dálmine 0. pic.twitter.com/8TVqX1C1sO — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de enero de 2018 #Amistoso | El equipo que jugará el segundo partido escucha las indicaciones de Francisco López. pic.twitter.com/2wTKQqh9gn — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de enero de 2018 #Amistoso | Final del primer partido en Loma Verde: @catigreoficial 2 (Janson x 2) - Villa Dálmine 0. pic.twitter.com/GUOobKPF53 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de enero de 2018 #Amistoso | Comenzó el segundo tiempo: @catigreoficial 0 - Villa Dálmine 0. pic.twitter.com/mXxyvLzE7p — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de enero de 2018 #Amistoso | Final del primer tiempo: @catigreoficial 0 - Villa Dálmine 0. pic.twitter.com/zf1jVQ4GUe — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de enero de 2018

