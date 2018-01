La llegada de un hijo al mundo trae tanta felicidad como temor cuando ocurre por primera vez. Para que la falta de experiencia no lleve a cometer torpezas o correr a la guardia cuando se podría haber esperado, es bueno conocer cuáles son las situaciones que requieren consulta inmediata. Tener un hijo es una experiencia indescriptible, pero la felicidad y la emoción de los padres primerizos suelen conllevar también miedos y dudas con respecto a los cuidados del niño. El temor más común de cualquier mamá o papá es que su bebé se enferme. Frente a ese cuadro, muy frecuente durante los primeros años de vida, en los que los niños están expuestos a diversos factores de riesgo, es importante reaccionar de manera coherente y no entrar en pánico. Lo usual es manejarse, vía teléfono, con el pediatra de cabecera, que es quien más conoce al niño y sabrá guiar a los padres sobre los pasos que conviene seguir. Pero para cuando el especialista no esté disponible, siempre es aconsejable conocer cuáles son las situaciones que requieren consulta médica, y cuáles no. La doctora María Cecilia Avancini es médica pediatra y jefa de Pediatría de Vittal y explicó cuáles son algunos de los signos y síntomas que efectivamente requieren una consulta con un especialista. 1- Llanto inconsolable (fuerte, constante e irritable). En este caso, lo primero que hay que hacer es alimentar al bebé, cambiarlo y controlar su temperatura. Si después de estas acciones continúa llorando y no encontramos el por qué, hay que acudir a la consulta. 2- Frente a un cuadro de fiebre siempre es necesario consultar, especialmente en los recién nacidos, ya que su sistema inmunitario aún no está totalmente desarrollado como el de los adultos, por lo que la fiebre podría ser altamente peligrosa para su salud y generar convulsiones. 3- Hipotermia. Si la temperatura del bebé es más baja de lo normal, considerar primero si no está desabrigado y arroparlo. En caso de que no recupere la temperatura media, hacer una consulta. 4- Diarreas y vómitos. En algunas ocasiones, es difícil diferenciar las diarreas de las deposiciones normales, ya que el niño alimentado con leche materna presenta deposiciones semilíquidas a liquidas, aproximadamente 10 veces al día. Teniendo en cuenta estas consideraciones, si se identifica un cambio en la coloración u olor, se debe pensar en una diarrea y consultar al pediatra, más aun si es acompañada con vómitos, ya que el bebé puede deshidratarse. 5- Reacción alérgica. Si al niño le aparecen manchas rojas en la piel, tiene dificultades para respirar, se le hinchan los labios, la lengua, la cara o el cuerpo en general, es indispensable consultar al médico. 6- Golpes y heridas. Si el golpe ha sido fuerte, se debe acudir a urgencias lo antes posible, sobre todo si es en la cabeza. Fuente: Infobae.com



Guía para padres primerizos:

13 signos y síntomas para saber cuándo se debe consultar al médico

