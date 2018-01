El Club Atlético La Josefa se prepara pensando en el Federal C

El último subcampeón de la Liga Campanense ya está disputando encuentros amistosos para ponerse a punto. El sábado pasado se midió ante Puerto Nuevo y mañana hará lo mismo frente a Belgrano de Zárate. Mauro Soler, Marcelo y Javier Gonzalez serán las nuevas incorporaciones de cara al 2018. El domingo 28 de enero será el primer compromiso por la zona 10 de la Región Pampeana Norte. El equipo de José Ratuzzi será uno de los representantes de la ciudad en el Torneo Federal C junto a San Felipe y no quiere perder ritmo para llegar de la mejor manera al comienzo oficial. El sábado empataron 1 a 1 en un amistoso frente a Puerto Nuevo que se disputó en la cancha auxiliar del auriazul. Se jugaron dos tiempos de 45 minutos. En la primera parte jugaron los titulares y el resultado fue 1 a 0 a favor de C.A La Josefa con gol de Jonathan Gómez. Luego, en la segunda mitad jugaron los suplentes y el portuario empató para dejar las cosas 1 a 1. La novedad es que el equipo del Barrio La Josefa ya cuenta con tres nuevas incorporaciones. Una es Marcelo "el coco" González quien se sumó a los entrenamientos del equipo y ya está a disposición del DT. Otro que se incorpora es Javier "el pulguita" González y lo mismo hará Mauro Soler. Otra de las buenas noticias es que los jugadores Pablo Tornatori, Fernando Criado y Marcelo González, recién incorporado, fueron liberados de su sanción y estarán disponibles para la primera fecha. Los tres jugadores habían sido sancionados por el club La Esperanza por estar fichados en AFA. El "Coco" González tenía su pase en Defensores Unidos aunque hacía tiempo ya no jugaba para el equipo de Zárate, pero nunca había sido dado de baja. Lo mismo ocurría con Tornatori y Criado, quienes figuraban como jugadores de Puerto Nuevo. En la semana, el presidente Mario Brizuela y el vicepresidente del club, Mario Tornatori, se encargaron de conseguir la respectiva documentación para viajar, presentarla en AFA y liberarlos. Ahora los tres están en regla para defender la camiseta del Club Atlético La Josefa. Mañana 20 hs se disputará un nuevo amistoso frente a Belgrano de Zárate en condición de visitante y el sábado viajarán a Mataderos para enfrentar a Nueva Chicago en otro partido de pretemporada. De esta manera, el conjunto de Ratuzzi se prepara a puro fútbol para lo que será la primera fecha del Federal C el 28 de enero en la que enfrentarán al otro equipo de la ciudad, San Felipe. La pretemporada continúa hasta el viernes previo al comienzo de la competencia oficial. El C.A La Josefa se entrena de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 hs en la cancha del barrio.





El Club Atlético La Josefa se prepara pensando en el Federal C

