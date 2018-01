Le sacaron el respirador a Silvana Preiser

Fue ayer por la tarde, a un día de su operación que insumió más de 3 horas, y en la que implantaron 3 prótesis de titanio. "Mi hermana, por suerte, está saliendo de todo esto pero perfectamente se podría haber muerto. Y no es justo. Pareciera que la vida no tiene valor. Incluso la del mismo chico, que tranquilamente podría haberse golpeado la cabeza contra el pavimento terminado mal él también. Espero que se tome conciencia de la gravedad del hecho y poder prevenir a futuro", le dijo ayer a La Auténtica Defensa Adriana Preiset, hermana de Silvana. Luego de un fin de semana en la costa atlántica, Silvana Preiser (37) llegó a Campana el lunes 8 junto a su familia alrededor de las 17 y luego decidió salir a caminar sus 40 minutos diarios por "el campito" del Barrio Dalmine. Fue alrededor de las 20, en las inmediaciones de Sáenz Peña y Da Vinci, cuando fue arrollada por una Honda "Tornado" conducida por un menor de 14 años. Como consecuencia del hecho, Silvana sufrió múltiples fracturas de la 2da. a la 7ma. costilla del lado derecho, un cuadro de hemoneumotórax (un fragmento de costilla se le clavó en el pulmón), un golpe en la cabeza y otro en una de sus piernas. "La segunda es una costilla muy cortita y gruesa, y su fractura habla de que el impacto fue muy grande. Tuvo suerte, porque por ahí pasa la arteria subclavia y no la agarró por milímetros. Podría haber muerto desangrada. Y si el impacto hubiese sido del lado izquierdo, habría sufrido una contusión del corazón, un golpe terrible… y ahí sí estaríamos hablando de otra cosa", explicó ayer el Dr. Diego Vela, Jefe de Terapia Intensiva de la Clínica Delta. Como relatáramos en nuestra edición de ayer, Silvana fue intervenida quirúrgicamente este martes por la tarde. La operación duró más de 3 horas y hubo que reconstruirle la parilla costal del lado derecho, maniobra quirúrgica que incluyó la utilización de 3 prótesis de titanio. "La operó el Dr. Pablo Rojas, cirujano de tórax. Prácticamente es el único que hay en toda la región y es muy bueno. Silvana cayó en muy buenas manos. Fue la reconstrucción de la parrilla costal, que generalmente se hace entre los 7 y 10 días después del trauma. Las prótesis que se pusieron son de titanio, muy caras, que no las reconoce cualquier prepaga, y tampoco se habilita a cualquier cirujano: se las dieron al Dr. Rojas porque lo conocen y saben que las va a usar él. Porque tampoco se trata de poner prótesis por poner", comentó Vela, quien estimó en alrededor de U$S 20 mil el costo de cada prótesis utilizada. Silvana se encontraba en coma inducido desde la madrugada del martes 9, y luego de la operación, ayer miércoles por la mañana comenzaron a retirarle los sedantes. En horas del mediodía despertó y se comportó de manera satisfactoria. Tanto es así que por la tarde le sacaron el respirador artificial. No así el drenaje del pulmón, que fue cambiado, pero lo conserva desde que fue intervenida en el Hospital San José, donde recibió las primeras atenciones la noche del accidente. Si bien se temió por su vida, hoy el pronóstico es positivo. Le esperan al menos otros 10 días de internación, hasta que pueda volver a su casa. "Los parámetros de laboratorio son normales, aunque sí está anémica porque perdió mucha sangre. Todo parece evolucionar favorablemente, pero lo cierto es que no hay dos pacientes iguales. Silvana es muy fuerte, deportista, y el pulmón perforado no presentaba ninguna enfermedad subyacente. Seguramente será una rehabilitación larga", evaluó el profesional.

Adriana (centro) ayer al mediodía, esperando el parte médico, junto a familiares y amigos de Silvana.

Le sacaron el respirador a Silvana Preiser

