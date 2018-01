La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/ene/2018 El Gobierno liquidó la paritaria nacional docente y recortó la representación de CTERA







Fue a través de un decreto firmado por el presidente Macri. Fijó que el salario base no podrá ser inferior al 20% por encima del mínimo vital y móvil. El Gobierno fijó este miércoles "nuevos criterios de relación" con los docentes, que incluyen cambios laborales y pautas para las negociaciones salariales, a través de la modificación de un artículo de la ley de Financiamiento Educativo. La decisión se tomó por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, que modifica otro decreto, de 2007, que estableció el "convenio marco" de la actividad docente. Con relación al salario mínimo docente, el decreto publicado este miércoles dispuso que el monto "no podrá ser inferior al 20 % por encima del salario mínimo vital y móvil vigente". El Gobierno señaló que las negociaciones salariales deberán hacerse "de buena fe" con los siguientes derechos y obligaciones: la concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma; la realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas; el intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate; la realización de los esfuerzos conducentes a lograr el convenio marco; y la designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficientes para la discusión de los temas en tratamiento. De ahora en más, la representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires "será ejercida por un miembro de cada asociación sindical de primer, segundo y tercer grado con personería gremial y ámbito geográfico de actuación en materia docente en todo el territorio nacional", según el texto oficial. "En el caso que en el transcurso de las negociaciones no hubiera uniformidad en el seno de la representación gremial docente, prevalecerá la de los integrantes de la mayoría", aclaró el decreto. Con la nueva norma, publicada este miércoles, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) dejará de tener mayoría automática en la mesa de discusión con el Ministerio de Educación y contará, al igual que los otros cuatro gremios que participan del debate, con un solo representante. SINDICATOS LOCALES RECHAZARON LA REFORMA En diálogo con La Auténtica Defensa, representantes de SUTEBA, integrante de CTERA, y de SADOP, el sindicato que el gobierno excluyó de la mesa de negociación nacional, expresaron su rechazo a las nuevas condiciones fijadas por Macri. "Es algo mas de lo que ya venimos sufriendo desde el año pasado, cuando no reconocieron la paritaria nacional. Ahora continúan con esa postura y oficializaron con el decreto eliminar la paritaria. Sabemos que lo que quieren es eliminar las paritarias docentes y, a hacerlo, podrán avanzar contra la de todos los demás trabajadores", aseguró Lía Fernández, secretaría general del SUTEBA . La gremialista sostuvo que el accionar del Gobierno "es ilegal desde se lo mire" y que quedarse "los detalles" -en referencia al recorte de representación de CTERA- "no tiene sentido" es vista de ser una medida "inconstitucional" y "fuera de la ley". De todas formas, afirmó que iniciativa sobre la central docente responde a "querer eliminar a los representantes de los trabajadores" y "desconocer lo que representa CTERA". "Le tienen miedo", aseveró. Y prometió "no vamos a bajar los brazos mientras atropellan los derechos de los trabajadores". Por si parte, Cecilia Navarro, titular de la seccional regional de SADOP, señaló que el decreto "vulnera los derechos" de los maestros. "Por ley tenemos garantizada la participación en la paritaria nacional. Sadop es el único gremio que representa a los docentes privados y al ser un gremio nacional participa de la paritaria. A través del decreto, se deja a todos los trabajadores de la educación sin un instrumento que representa simbólicamente un derecho esencial y los sustituye por una mesa totalmente desigual donde se haría una recepción y adecuación del convenio marco por parte del Ministerio de Educación y las cámaras empleadoras", explicó. Navarro calificó de "retroceso" la reforma porque "vulnera lo ya escrito en la Ley 26.075". "Vamos a continuar dando la pelea. Esto vulnera derechos. La pelea se va a seguir dando tanto contra este decreto como contra la invitación de la gobernadora Vidal a desafiliarse de los sindicatos. Son prácticas anti-sindicales que hacen retroceder cada uno de los logros que se ha tenido a lo largo de la historia", remarcó.

