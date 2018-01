La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/ene/2018 CTERA:

Sindicatos locales rechazaron la reforma







En diálogo con La Auténtica Defensa, representantes de SUTEBA, integrante de CTERA, y de SADOP, el sindicato que el gobierno excluyó de la mesa de negociación nacional, expresaron su rechazo a las nuevas condiciones fijadas por Macri. "Es algo mas de lo que ya venimos sufriendo desde el año pasado, cuando no reconocieron la paritaria nacional. Ahora continúan con esa postura y oficializaron con el decreto eliminar la paritaria. Sabemos que lo que quieren es eliminar las paritarias docentes y, a hacerlo, podrán avanzar contra la de todos los demás trabajadores", aseguró Lía Fernández, secretaría general del SUTEBA . La gremialista sostuvo que el accionar del Gobierno "es ilegal desde se lo mire" y que quedarse "los detalles" -en referencia al recorte de representación de CTERA- "no tiene sentido" es vista de ser una medida "inconstitucional" y "fuera de la ley". De todas formas, afirmó que iniciativa sobre la central docente responde a "querer eliminar a los representantes de los trabajadores" y "desconocer lo que representa CTERA". "Le tienen miedo", aseveró. Y prometió "no vamos a bajar los brazos mientras atropellan los derechos de los trabajadores". Por si parte, Cecilia Navarro, titular de la seccional regional de SADOP, señaló que el decreto "vulnera los derechos" de los maestros. "Por ley tenemos garantizada la participación en la paritaria nacional. Sadop es el único gremio que representa a los docentes privados y al ser un gremio nacional participa de la paritaria. A través del decreto, se deja a todos los trabajadores de la educación sin un instrumento que representa simbólicamente un derecho esencial y los sustituye por una mesa totalmente desigual donde se haría una recepción y adecuación del convenio marco por parte del Ministerio de Educación y las cámaras empleadoras", explicó. Navarro calificó de "retroceso" la reforma porque "vulnera lo ya escrito en la Ley 26.075". "Vamos a continuar dando la pelea. Esto vulnera derechos. La pelea se va a seguir dando tanto contra este decreto como contra la invitación de la gobernadora Vidal a desafiliarse de los sindicatos. Son prácticas anti-sindicales que hacen retroceder cada uno de los logros que se ha tenido a lo largo de la historia", remarcó.

SUTEBA Campana. Foto: Archivo.



