Golpe de Calor en Adultos Mayores

Las personas de edad avanzada (Adultos mayores, decir, las personas de 65 años de edad en adelante) son más propensas a sufrir de estrés por calor que las personas de menos edad por varias razones Las personas de edad avanzada (adultos mayores) no se adaptan tan bien como los jóvenes a los cambios repentinos de temperatura. Es muy probable que padezcan de alguna afección médica crónica que altere las respuestas normales del cuerpo al calor. Es muy probable que estén tomando medicinas recetadas que menoscaban la capacidad del cuerpo para regular su temperatura o que inhiben la transpiración. Golpe de calor es la más grave de las enfermedades relacionadas con el calor. Ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de controlar su temperatura: la temperatura del cuerpo aumenta rápidamente, falla su capacidad de sudoración y no logra enfriarse. La temperatura del cuerpo sube a 106ºF (41ºC) o más en 10 a 15 minutos. El golpe de calor puede provocar la muerte o algún tipo de discapacidad permanente si no es tratada de inmediato. Signos y síntomas del golpe de calor - Temperatura corporal extremadamente elevada (por encima de 103ºF ó 39.5ºC), Piel enrojecida, caliente y seca (sin sudor), Pulso rápido y fuerte, Dolor de cabeza palpitante, Mareo y Náuseas. ¿Qué hacer para protegerse? Consejos de prevención: - Tomar bebidas frías, no alcohólicas y sin cafeína. (Si su médico le limita en general la cantidad de líquido que puede beber o le ha recetado pastillas diuréticas, pregúntele cuánto debería beber durante los días de calor. Además, evite las bebidas muy frías porque pueden causar calambres.) - Descansar. - Ducharse, bañarse o tomar baños de esponja con agua fría. - Si es posible, buscar un lugar con aire acondicionado. (Si no tiene aire acondicionado, considere la posibilidad de visitar un centro comercial o biblioteca pública con aire acondicionado para refrescarse.) - Ponerse ropa ligera. ¿Qué hacer para proteger a sus parientes y vecinos de edad avanzada? - Visite a los adultos de edad avanzada vulnerables al menos dos veces al día y observe si presentan signos de agotamiento por calor o golpe de calor. - Llévelos a sitios con aire acondicionado si tienen problemas de transporte. - Asegúrese de que los adultos de edad avanzada tengan acceso a un ventilador eléctrico, cuando sea posible. ¿Cómo ayudar a alguien con estrés por calor? Si observa cualquier signo serio de estrés por calor, puede que se trate de una emergencia mortal. Pídale a alguien que solicite ayuda médica inmediata mientras usted empieza a enfriar a la persona afectada. Haga lo siguiente: - Lleve a la persona a un área sombreada. - Enfríe a la persona rápidamente con cualquier método a su disposición. Por ejemplo, introduzca a la persona en una bañera con agua fría o bajo una ducha fría; rocíela con agua fría con una manguera; aplíquele agua fría en todo el cuerpo con una esponja; o, si hay poca humedad, envuelva a la persona en una sábana fría y mojada y abaníquela vigorosamente. - Vigile la temperatura corporal y siga tratando de enfriar a la persona hasta que su temperatura descienda a 101-102ºF (entre 38ºC y 39ºC). - Si el personal médico de emergencia tarda en llegar, llame al servicio de urgencias de un hospital y pídale instrucciones adicionales. - Consiga asistencia médica lo antes posible. Fuente: www.geosalud.com





Golpe de Calor en Adultos Mayores

