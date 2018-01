La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 18/ene/2018 ¿Por qué salen las verrugas?







Aunque, en la mayoría de los casos, no suelen ser peligrosas, sí son antiestéticas y surge la necesidad de tratarlas y poder quitarlas para restablecer la salud y belleza de la piel. Las verrugas son un tipo de lesión de la piel que pueden tener diversas formas y aparecer en distintos lugares del cuerpo. Aunque en general no son peligrosas existen algunas señales que debemos tener en cuenta: Infección o sangrado de la verruga, Dolor, Verrugas en la zona genital o anal, Diabetes o Sida, Cambios de color o apariencia o Dificultad persistente para eliminarla. ¿EN QUIÉNES SE DAN Y CÓMO SE CONTAGIAN? Las verrugas pueden presentarse en cualquier ser humano y a cualquier edad. Generalmente aparecen después de los dos años, pero se han encontrado casos en bebés que las han presentado (esto puede deberse a que haya contraído el virus de su madre a través de la exposición en el canal de parto) al momento de nacer. Se contagian cuando el virus se pone en contacto con la piel, esto puede suceder cuando se toca una verruga o al contactar en forma indirecta el virus por ejemplo en duchas, piletas o toallas. Hay personas que tienen una piel predispuesta a contagiarse verrugas con mayor facilidad y este riesgo aumenta si la piel está lastimada. Pequeñas lastimaduras casi imperceptibles, como las que pueden aparecer en los pies por usar un calzado inadecuado o en las manos por realizar las tareas del hogar; Las personas con el sistema inmunológico disminuido están más predispuestas a contraer el virus del papiloma humano y por consiguiente presentar verrugas y auto contagiarse. Es importante saber que el solo contacto con personas con verrugas no implica que estas salgan, se necesita una predisposición personal. Desde que se efectúa el contacto deben pasar varios meses para que la verruga crezca y pueda verse. TIPOS DE VERRUGAS Existen diferentes tipos de verrugas dependiendo del lugar en el que se sitúan: - Verrugas de tipo común o verrugas en las manos, sos aquellas que se localizan fundamentalmente en las manos. - Verrugas de tipo plantar. Son aquellas verrugas que se encuentran en la planta de los pies por lo que pueden ser muy dolorosas e incluso impedir el caminar. - Verrugas planas, aquellas que aparecen en la cara y en la frente y que normalmente son más habituales en niños que en adultos. - Verrugas subungueales y periungueales, que se manifiestan por debajo o alrededor de la uña por lo que a veces son bastante difíciles de erradicar. - Verrugas filiformes. Las verrugas filiformes son aquellas que nacen en la zona del párpado y cuello. - Verrugas genitales llamadas condilomas. Este tipo de verrugas aparecen en los órganos genitales y en el área del pubis y de los muslos, aunque puede también aparecer en el canal anal y la vagina. ¿CÓMO TRATARLAS? Para eliminarlas y restablecer la salud y belleza de la piel existen diferentes tratamientos. Es importante realizar la consulta con el dermatólogo. - Tratamiento con LÁPIZ DE NITRATO DE PLATA (Se consigue en farmacias en Venta Libre). - Tratamiento con Ácido salicílico. (Venta Bajo receta). - Crioterapia. (Consultar con el médico). - Electrocauterización. (Consultar con el médico) CONSEJOS PARA PREVENIR VERRUGAS - Regule el estrés. Las personas son más susceptibles a contraer verrugas cuando se encuentran bajo tensión y al mismo tiempo se alimenta deficientemente. - Evitar caminar descalzo en zona de piscinas, duchas públicas, alfombras públicas como hoteles. - Conservar los pies secos. Si usted tiene verrugas en los pies, trate de conservarlos lo más secos posibles, ya que las verrugas se desarrollan en la humedad. - Cubrir cortaduras o raspones. Si se tiene cortes o raspones, se debe desinfectar la herida y luego cubrirla con una venda hasta que se cure, ya que si no lo hace, en presencia del virus, podría introducirse fácilmente debajo de la piel. - Evitar tocar las verrugas. Las verrugas se contagian con facilidad, si se tocan con la mano, corre el riesgo que aparezca allí o en alguna otra área de cuerpo que haya posteriormente tocado. Se pueden cubrir con una venda. Fuente: Clínica Suizo Argentina



¿Por qué salen las verrugas?

