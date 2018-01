Comenzaron a hacerse efectivos los masivos despidos en Bunge

P U B L I C



Podrían llegar a alcanzar a 170 personas, entre empleados dentro y fuera de convenio. Ayer se registraron los primeros rebotes en los molinetes y se extendió la recepción de telegramas. Aseguran que en 2017 la empresa quebró su récord de producción. Desde la entrada a la planta de Bunge, se percibe con claridad como el logo pintado en la cima de la característica mole cilíndrica de hormigón se decolora y deja asomar el nombre de su antecesora. Y si bien PASA no regresa, todavía es un misterio lo que sucederá con Bunge, que ayer comenzó a enviar los telegramas de despidos a sus empleados de convenio. "Todavía no sabemos si la planta va a seguir en funcionamiento. Dios quiera que sí, que una parte quede", expresó . El suyo sufriría la baja de entre 25 y 30 afiliados: la sangría será mucho más grave entre los operarios, que esperan la desvinculación de más de un centenar personas. Ayer por la mañana se registraron los primeros rebotes en la portería. "Cuando vinimos a trabajar nos encontramos con los molinetes cerrados, no pudiendo pasar a planta una gran cantidad de gente. En este momento no entrar es estar frente a un despido masivo", aseguró Eduardo Varelini, delegado general por Bunge del Sindicato Químico de Zárate. A esa altura, solamente dos afiliados al gremio habían recibido la notificación formal de despido. Durante el resto del día serían más los documentos recepcionados. A las 18, Gorbarán estimaba que el 30 por ciento de los jerárquicos despedidos ya tenían en mano el telegrama. Varelini señaló que la empresa "no aduce nada" a la hora de argumentar el recorte de su plantel. Sí indicó -como lo había hecho un empleado fuera de convenio que habló con este medio a condición de reserva de nombre- que en 2017 Bunge registro récord de producción. "Recibimos felicitaciones por email diciendo que habían roto récord de producción. Es lo que hace menos entendible la situación", afirmó el delegado. Añadió que en ningún momento la empresa se acercó para proponer una rebaja de sueldos o alguna otra medida para evitar los despidos. Este jueves La Auténtica Defensa intentó comunicarse con autoridades de Bunge, pero no obtuvo respuestas. Consultado por la cantidad exacta de trabajadores de convenio químico que serán desvinculados, Varelini indicó se habla de 135 pero que "son todas palabras, no hay nada escrito". "Algunos están de franco que tienen que venir, hay gente de vacaciones, hay gente enferma", comentó al explicar por qué no se podía conocer una cifra exacta de trabajadores afectados. Asimismo, confirmó que el gremio de operarios "está haciendo todos los pasos que tiene que seguir, las denuncias en el Ministerio de Trabajo, y se seguirá por ese camino". Además de los empleados de convenio -obreros y supervisores- la crisis en Bunge también se cobró los puestos de personal fuera de convenio, donde las bajas se contarían por decenas. "También sufre el indirecto, la persona del comedor, el que corta el pasto, el de vigilancia: hay una multitud de personas que no tienen voz que también están perdiendo su trabajo. Lo que está pasando realmente es muy grave", aseveró Gorgarán. Para el sindicalista, el escenario de Bunge está inserto "en un marco que se vino desarrollando desde el 2015" y que viene produciendo "el desmantelamiento del polo petroquímico" de Campana, Zárate y Baradero. "Empezamos con Atanor y terminamos acá, pasando por Carboclor, Quipro y Lanxess. Y lo peor de todo es que no vamos a terminar acá. Esto no dicho por lo gremios, sino por los gerentes que se reúnen en la Cámara Química. Se está hablando de cinco plantas más", afirmó. En ese sentido, calificó de "muy complicado" el panorama DAK Americas, Rohm and Haas y Dow, todas plantas ubicadas en Zárate. "Bunge no va a dejar de proveer a sus campos el fertilizante. Tampoco a sus clientes. Lo va a importar, y eso no se puede hacer sin un marco político que lo permita. Lo mismo con el aguarrás que producía Carboclor o el tratamiento del cuero que hacía Lanxess. Las curtiembres siguen trabajando. ¿De dónde sale el producto? De la importación", explicó.

Comenzaron a hacerse efectivos los masivos despidos en Bunge

