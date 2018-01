La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 19/ene/2018 ¿Que hay dentro de ti?

Por Claudio Valerio







Si yo te dijera que dentro de ti mora un Angel que se reviste de luz para hacer nuevos amigos-. Si yo te dijera que dentro de ti existe una Paz infinita que transforma todo en amigo y querido. Si yo te dijera que dentro de ti existe Luz y que esa luz apaga la envidia, la discordia y la guerra. Si yo te dijera que dentro de ti existe un Cupido que esparce amor, y que flecha mi corazon. Si yo te dijera que estas iluminado por las estrellas y tus ojos parecen reflejo de esa luz? Si yo te dijera que tu estas divinamente concebido y tienes dentro de ti todo lo que necesitas para vivir. Si yo te dijera que dentro de ti existe una Fiera que sabe luchar y defender a los suyos. Si yo te dijera que dentro de ti habita una Llama que es capaz de incendiar una ciudad. Si yo te dijera que dentro de ti mora un Inventor capaz de crear mil maneras de hacer la misma cosa... Si yo te dijera que dentro de ti existe un Constructor que es capaz de crear nuevos caminos. Si yo te dijera que dentro de ti existe un Hilo de corriente que te une a lo sobrenatural tan facilmente. Y si yo dijera que hay un Dios, y que posee la llave de la vida eterna… da alegria que no acaba, da sueños que se realizan, da salud que se perpetua, da amigos que nunca te abandonan!. Da nostalgia gustoza, del deseo que se realiza, del placer de la vida. Tu eres tu propia luz... Aceptalo y brilla, por amor a ti y a quien te crees. Construye, vive, conquista, no aceptes las derrotas, los "no" Lo imposible es apenas una fuerza invitandote a realizar... Creelo!!!. Dentro de ti existe un universo en permanente construcción.

Claudio Valerio. Foto: Archivo.



