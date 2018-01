Miguel A. Sosa asumió como jefe de gabinete de secretarios de la UTN

Héctor Aiassa, el rector electo, nombró al decano de la Facultad Regional Delta en ese importante puesto que coordina a todos los secretarios de la Universidad Tecnológica Nacional

En el Gran Salón del Hotel Claridge, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó el Acto de Asunción para el período 2017- 2021 del nuevo rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Héctor Aiassa, quien será acompañado por un grupo de decanos de facultades regionales en las secretarías correspondientes.

El acto contó con la presencia de la Secretaria de Política Universitarias (SPU), Danya Tavela; el secretario Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, Mario Gimelli y el Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de la Nación, Max Gulmanelli.

Estuvieron presentes también decanos y vicedecanos; Consejeros Superiores; Directivos y Departamentales; Secretarios; Subsecretarios; Directores Docentes y No Docentes; representantes de Entidades Gremiales Docentes y No Docentes; Docentes; No Docentes, Graduados y Alumnos, de las diversas Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional.

Aiassa hizo saber que el coordinador de su equipo de colaboradores será Miguel A. Sosa, decano de la Facultad Regional Delta, quien seguirá desempeñando su tarea como decano ya que ambas actividades son compatibles.

UTN, 70 años formando profesionales de excelencia

La Universidad Tecnológica Nacional es la única Universidad del país cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo prioritario.

Es importante destacar que en 2018 la UTN cumple su 70º aniversario,desde su creación han egresado más de 30.000 profesionales de sus 15 carreras de grado y al tener carácter federal, abarca todas las regiones de la Argentina. Sus 29 Facultades Regionales se ubican en la región Noreste Provincias de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe - Noroeste - Provincias de La Rioja, Tucumán - Centro - Capital Federal y Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza - y Sur - Provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Esto se traduce en una permanente e íntima vinculación con los sistemas productivos regionales y un fecundo intercambio académico a nivel nacional y por otra parte, su extensión geográfica posibilita una capacidad de absorción de alumnado - 70.000 cursantes - que equivale a más del 50 % de todos los estudiantes de Ingeniería del país.