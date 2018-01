P U B L I C



Se acercan las vacaciones de invierno y vos, que estás por irte de viaje con tu familia, ya sabés todo lo que deberías hacer antes de salir: confirmar las reservas, armar las valijas y, por supuesto, dejar el auto en condiciones óptimas para atravesar cientos de kilómetros de rutas argentinas. Pero hay algo en lo que seguro no te detuviste a pensar y es fundamental que consideres: tomar las medidas necesarias al conducir para que tu travesía rutera sea segura. No debería sorprenderte que incluso los conductores más experimentados pueden cometer equivocaciones al volante. Para reducir al mínimo las posibilidades de protagonizar una colisión vehicular en la ruta y que puedas disfrutar de tus vacaciones al máximo, te acercamos 12 recomendaciones. (1) Usá el cinturón de seguridad. Todas las personas dentro del vehículo deben tenerlo puesto, no importa si están sentadas en la parte trasera. En caso de una detención brusca, usar el cinturón impide que tu cuerpo salga despedido hacia adelante como consecuencia de la ley física de inercia y pueda dañar a los pasajeros ubicados en la parte delantera. Si te encontrás embarazada, debés colocarte la cinta superior sobre el hombro, entre los senos y la cinta inferior del cinturón, siempre debajo del vientre materno. Para encontrar consejos de conducción para embarazadas, ingresá acá. (2) Respetá las velocidades permitidas. En Argentina, las velocidades máximas en autopistas son: 130 km/h (motocicletas y automóviles), 110 km/h (camionetas), 100 km/h (microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas), 80 km/h (camiones, automotores con casa rodante acoplada y transportes de sustancias peligrosas). (3) No tomes alcohol antes o mientras conducís. Aunque no lo notes, un solo vaso de alcohol disminuye tu capacidad de reacción, afecta tu visión y genera una falsa sensación de seguridad. Otro error muy común es creer que un café u otros estimulantes pueden bloquear el efecto del alcohol. Ante esta situación, se debe ceder el volante a alguien que no haya bebido. (4) No utilices el celular. Usar el teléfono móvil es un factor que cuadriplica el riesgo de sufrir accidentes. Aunque sea manos libres, se pierde igual la capacidad de concentración necesaria para conducir. (5) Al viajar en moto, usá siempre el casco. Los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad y hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no lo usan. (6) Adoptá las precauciones necesarias si te trasladás con niños. Nunca lleves a un chico en brazos ni compartas el cinturón de seguridad. Además, los bebés y niños deben viajar en la butaca correspondiente a su peso y su tamaño en el asiento trasero central. (7) Anunciá tus maniobras. Transmití tus maniobras a los conductores que se encuentren cerca a través de las luces amarillas de giro y las balizas intermitentes. (8) No viajes con mascotas sueltas. Se recomienda ubicarlas en el asiento trasero y que estén atadas con correa corta. (9) Dormí bien antes de conducir. Manejar con somnolencia puede ser tan peligroso como hacerlo alcoholizado. El sueño lentifica el tiempo de reacción, disminuye la atención y altera la capacidad de juzgamiento de las situaciones. (10) Mantené una distancia prudente con respecto al vehículo precedente. En rutas y autopistas, la distancia ideal entre vehículos es de cinco segundos. Para poder calcularlo, es necesario considerar que, a una velocidad de 100 km/h, un segundo equivale a 27 metros de distancia. Por lo tanto, deberíamos conducir 135 metros más atrás de quien nos precede. (11) Hacé paradas. Las pausas ayudan a relajar el cuerpo y a despejar la mente. Recordá que, cuanto más tiempo pases conduciendo de corrido, más disminuye tu atención. (12) Dejá las luces bajas encendidas. Según la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, mientras el vehículo transite por rutas nacionales, las luces bajas deben permanecer encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando correspondan las luces altas y en cruces ferroviales. Fuente: www.osde.com.ar



Vacaciones seguras:

12 consejos si vas a conducir en la ruta

