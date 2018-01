Gastroenteritis y diarreas en verano: cómo prevenirlas y cuidados básicos

P U B L I C



Durante los meses de verano las diarreas y las gastroenteritis son más frecuentes debido a intoxicaciones alimentarias. Descubre consejos útiles para prevenirlos fácilmente. Las diarreas son una afección o dolencia que la mayoría de las personas alguna vez en la vida hemos padecido. Esta dolencia se manifiesta con la aparición de frecuentes deposiciones de heces líquidas. Las diarreas a veces vienen acompañadas de dolor abdominal, lo que comúnmente conocemos como retortijones. También suelen manifestarse acompañadas de náuseas, vómitos, fiebre y malestar general. Además de las diarreas, en verano son frecuentes también los casos de gastroenteritis. ¿Por qué en verano? Este tipo de dolencias suelen suceder más en verano porque, además de estar expuestos durante mucho más tiempo a las altas temperaturas (tanto nosotros como los diferentes alimentos que vamos a consumir), comemos mucho más por ahí sin llevar un control exhaustivo de lo que estamos ingiriendo. En la mayoría de los casos las gastroenteritis o las diarreas vienen provocadas por bacterias o parásitos que nos atacan al consumir alimentos que se encuentran en mal estado. Si ingerimos estas sustancias, podemos llegar a sufrir intoxicaciones alimentarias. Ésta última enfermedad suele empezar a hacer notar sus principales síntomas entre dos y seis horas después de haber ingerido la comida que puede haber provocado la infección. Síntomas más comunes de la gastroenteritis en verano Lagastroenteritis ocasiona una inflamación de la mucosa del estómago o del intestino, lo que a su vez causa una serie de síntomas característicos y comunes, tales como dolor que se sitúa en la zona abdominal, diarrea, vómitos, náuseas y fiebre. Por lo general tiende a durar entre 3 a 6 días, y los síntomas comienzan entre 4 a 48 horas después del contagio. Aunque se trata de una afección generalmente leve, puede ser grave en niños pequeños, ancianos y personas con el sistema inmune debilitado, por lo que ante estas situaciones debe existir observación médica para evitar posibles complicaciones. Una de esas complicaciones habituales es la deshidratación o la pérdida de reservas hídricas, por lo que la hidratación es fundamental cuando estamos enfermos de gastroenteritis, especialmente en niños y ancianos. En este sentido, cuando tenemos la boca seca, los ojos hundidos o tenemos dificultades para orinar aún aunque tengamos ganas es muy posible que estemos deshidratados. ¿Cuáles son las causas de gastroenteritis y diarreas en verano? Las causas más frecuentes son las diarreas causadas por virus, provocados por bacterias o parásitos. En caso de tener diarreas persistentes, vómitos, fiebre alta y que no remite, debemos acudir al centro médico para que nos indiquen el tratamiento adecuado. ¿Cómo prevenir las diarreas y la gastroenteritis? Lo principal es no dejar de tomar líquido para no deshidratarse, desde agua hasta sueros, que nos ayudarán también a mantener las sales minerales en sus niveles óptimos. En primer lugar, cabría tener en cuenta, si los alimentos se van a manipular en casa, extremar las medidas higiénicas a fin de garantizar que éstos no se estropean debido al calor ni sufren ningún contagio o infección. En segundo lugar, tanto si estamos en casa y vamos a manipular algún alimento como si nos encontramos comiendo fuera, no debemos olvidar lavarnos las manos continuamente con agua y con jabón cuando vayamos al baño. En tercer lugar, además de tener nuestras manos limpias o utilizar guantes si lo consideramos necesario, debemos revisar que todos los utensilios o herramientas que vayamos a utilizar estén igualmente limpios y aseados para garantizar una correcta higiene alimentaria. Otro punto importante es el lavar bien todos los alimentos antes de cocinarlos, así como los alimentos que vayamos a consumir en crudo, como las frutas, las verduras o las hortalizas antes de comerlos, para no sufrir ninguna infección. Y por último, no deberíamos olvidarnos de refrigerar bien toda la comida que vayamos a consumir así como acordarnos de no romper nunca la cadena del frío, puesto que esto podría provocarnos una intoxicación bastante fuerte. Fuente: www.saludalia.com



Gastroenteritis y diarreas en verano: cómo prevenirlas y cuidados básicos

