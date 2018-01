Los trabajadores municipales ya disfrutan de las piletas de su camping

P U B L I C





Fueron inauguradas ayer en un acto que contó con la presencia del titular de la Fe.Si.Mu.Bo., Rubén "Cholo" García. Decenas de chicos realizaron las primeras zambullidas Los trabajadores, sus familias, representantes gremiales, la política y un sol radiante acompañaron este viernes por la tarde la inauguración de la pileta del camping del Sindicato Municipal (STMC). El acto estuvo encabezado por el secretario general del STMC, Carlos Barrichi, y contó con la presencia del titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), Rubén "Cholo" García; del presidente del HCD, Sergio Roses; de concejales de todos los bloques; y de funcionarios municipales. Tampoco faltaron trabajadores municipales y sus familias, las primeras en disfrutar el complejo de piletas del camping que el sindicato tiene en el barrio Los Nogales, y que cuenta también con quincho, parrillas, baños, canchas y un amplio sector verde. "La familia municipal tiene que disfrutar de este predio porque es de ustedes. Este predio no es de Barrichi o de la Comisión Directiva. Nosotros lo único que hacemos para que esto se cumpla", aseguró Barrichi en los discursos que antecedieron el corte de cinta. "No estamos sentados en una silla simplemente para ocuparla: estamos para gestionar y para que la mejora sean para todos los trabajadores, tanto en lo social como en lo laboral y lo salarial, que es la lucha más difícil", aseguró. El líder gremial agradeció el apoyo para la concreción de la obra tanto del Municipio como de la Fe.Si.Mu.Bo., y los comprometió para seguir acompañando el crecimiento del gremio y sus afiliados. En ese sentido, mencionó un plan de viviendas municipales de 40 unidades como el nuevo objetivo a alcanzar. Por su parte, "Cholo" García afirmó que con Barrichi los une la misión de que los trabajadores municipales "estén mejor". Sostuvo que el dirigente gremial "tiene que estar al servicio del trabajador y no que el trabajador le sirva al dirigente", y cuestionó que "por cuatro o cinco manzanas podridas que hay en el gremialismo" manchen a todo el resto. "Y hay miles de dirigentes gremiales como Carlos Barrichi que están peleando por los derechos de los trabajadores", resaltó. "Estoy orgulloso de apoyar este sindicato porque la pelean con todas las administraciones", recalcó García. También le envío un mensaje al Gobierno, representado ayer por varios funcionarios y concejales oficialistas. "Un Municipio que trata mal a los trabajadores es un Municipio que no tiene futuro. La cara de las gestiones, no importa su color político, es el trabajador municipal. Si se lo tiene bien, con buenos salarios, respetados, es un trabajador que rinde y hace el esfuerzo. Cuando se lo trata mal, se lo castiga y no se lo reconoce, se trabaja a desgano y pierde la gestión", aseveró. La palabra de cierre fue la de Roses. El titular del HCD consideró que "en estos momentos que vive el país y el sindicalismo, que un sindicato esté dando nuevos beneficios a sus afiliados es la mejor forma de mostrar otro modelo gremial". Y recordó como "siempre (los dirigentes del STMC) hablaban el camping y del anhelo de tener la pileta. Espero que toda la familia municipal lo pueda disfrutar", expresó. Una de las piletas inaugurada tienen 16 por 8 metros de largo y 1,80 metros en su parte más profunda. La otra, pensada para os más pequeños, posee 8 metros de diámetro y 1,20 de máxima profundidad. El sindicato llevó adelante en diciembre un proceso de adjudicación de carnets para los afiliados directos y también sus familiares, con el objetivo de que puedan disfrutar de las instalaciones del camping sin la necesidad de ir acompañados por el beneficiado directo. Y este viernes pudieron darse las primeras refrescantes zambullidas.

Barrichi, García y Roses cortaron la cinta inaugural.





En diciembre, el Sindicato Municipal gestionó carnets para el ingreso de los afiliados y sus familias.





Las piletas fueron estrenadas bajo un radiante sol.





Dirigentes del Sindicato Municipal y de la Fe.Si.Mu.Bo.



Los trabajadores municipales ya disfrutan de las piletas de su camping

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: