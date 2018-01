La clínica Delta pone en marcha su nueva Terapia Intensiva

Sumará 2 nuevas camas y más tecnología. El plan maestro tiene previsto incorporar un nuevo quirófano y una nueva sala de partos. Además, creció en disponibilidad de camas para internación. Este fin de semana la clínica Delta tiene programada la mudanza y posterior puesta en marcha de su nueva sala de Terapia Intensiva. Según explicaron a La Auténtica Defensa los Dres. Carlos Mendoza, Sub Director Médico, y Luis De Dominicis, Presidente del Directorio, este nuevo ámbito de internación prácticamente duplica los metros cuadrados cubiertos de la Terapia actual, y crece de 7 a 9 camas disponibles, una de ellas en una sala de aislamiento. El nuevo espacio, dispondrá de camas hospitalarias (tipo ortopédicas de tres secciones) de última generación que son accionadas por motores eléctricos, y monitoreo cardíaco continuo y centralizado de cada paciente, de manera tal que puede ser supervisado de manera remota, entre otros avances. Los profesionales también comentaron que, una vez liberada la actual Terapia Intensiva, ahí se mudará transitoriamente el servicio de Neonatología, ya que la intención del directorio de la clínica es remodelar y reequipar también su Sala de Neonatología, obra que se estima demandará unos 6 meses. Finalmente, cuando se inaugure la nueva Sala de Neonatología, la "vieja" Terapia Intensiva quedará disponible para poder ser intervenida arquitectónicamente de manera tal que, al final del proyecto, la clínica pase a tener 2 Salas de Parto y 3 Quirófanos, lo cual recategorizará al nosocomio en términos complejidad sanitaria. En paralelo, también se están finalizando las obras de ampliación del sector de internación. Una vez habilitadas todas las habitaciones, la clínica pasará a tener 84 camas, y crecerá significativamente su oferta de habitaciones individuales.

Los Dres. Mendoza, y De Dominicis, en la nueva Sala de Terapia Intensiva. SOLUCION A IOMA Desde fin de año, la Clínica Delta no está en condiciones de brindar el servicio de guardia activa de ginecología la mayor parte de la semana, porque los profesionales que ahí trabajan de jueves a domingo no están habilitados por La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) para tal fin. La situación perjudica a un importante número de afiliadas, dado que IOMA brinda cobertura a todos los empleados municipales y provinciales (incluyendo a policías, docentes, y judiciales, entre otros). La anomalía está en vías de solución, merced a las gestiones realizada por el Secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, quien notificado de la situación se contactó con FEMEBA: "Es un tema burocrático pero, básicamente, tienen que demostrar que esos profesionales tienen la residencia completa para ser habilitados y no hay ningún problema. La próxima semana tienen que acercar los papeles al Círculo Médico de Campana, firmamos todo y se los eleva a FEMEBA para que les dé el alta. Habrá que esperar un poco más, pero el tema está encaminado", comentó el pediatra.

La clínica Delta pone en marcha su nueva Terapia Intensiva

