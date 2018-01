Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 20/ene/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 20/ene/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Los docentes tendrán un nuevo sistema para tramitar las licencias médicas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DOS EMPRESAS HARÁN LOS CONTROLES El control de las licencias médicas estará a cargo de más de una empresa. Educación llamó a licitación por zonas y por servicios y finalmente dos firmas se quedaron con las licitaciones. Voceros oficiales confirmaron que la Provincia será dividida en cuatro zonas. En las zonas 1 y 2 estarán a cargo de Healthy S.A. Mientras que las zonas 3 y 4 (que incluye a La Plata, Berisso y Ensenada, entre otras) quedaron en manos de Dienst Consulting S.A. Esta última es la misma firma que maneja desde 2009 el sistema de medicina laboral en el ámbito docente y que había sido blanco de distintos cuestionamientos. Trascendió que ambas empresas firmaron un contrato por dos años para controlar el ausentismo de unos 300 mil docentes bonaerenses. Podrá realizar de forma online, a través de una aplicación de celular o llamando a un 0800 luego de concurrir al médico Se viene un nuevo sistema de licencias médicas para los docentes bonaerenses y la principal novedad es que operará completamente online. Según confirmaron esta semana fuentes oficiales, a partir del próximo 5 de febrero la Dirección General de Cultura y Educación provincial pondrá en marcha el denominado "Sistema de Gestión de Licencias Médicas" para maestros, profesores, auxiliares, directivos de escuelas y empleados administrativos. Desde la cartera educativa explicaron que "el nuevo sistema permitirá realizar la gestión de las licencias de manera online desde una aplicación para el celular, una aplicación web o llamando a una línea 0810". Desde los gremios por ahora recibieron la novedad con cautela y reparos. Se aclaró que hasta el 5 de febrero los docentes que quieran solicitar la licencia deberán realizar el trámite, tal como lo venían haciendo, en el Consejo Escolar de su distrito. Portavoces de la cartera educativa explicaron que "uno de los cambios más importantes que trae el nuevo sistema es la eliminación de uno de los pasos más engorrosos del viejo sistema, ya que no será necesaria la validación del trámite de manera presencial". Hasta ahora, cuando un maestro o auxiliar se enfermaba, para solicitar la licencia debía, luego de ir al médico, realizar un trámite presencial. Ahora, el procedimiento será diferente. El docente tendrá que pasar por el médico, recibir el certificado que consigne la cantidad de días que se ausentará y luego cargar esa información en una aplicación digital. "Queremos agilizar el trámite, sacar los papeles del medio y hacer un sistema más adaptado al siglo XXI. Los directores van a poder tener un seguimiento de cada docente, pero no por eso queremos que se deje de lado el diálogo. Siempre lo ideal es que se avise en caso de una enfermedad", señaló a la prensa, Ignacio Sanguinetti, subsecretario de Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. "Ahora quienes tengan un problema de salud, después de ir al médico, podrán ir a sus casas a hacer reposo", agregó el funcionario. Según trascendió, una vez que el trabajador suba a través de la app o la web una foto del certificado a la plataforma, recibirá en pocos segundos al aval de la cartera educativa. "La resolución del pedido será casi inmediata. Antes demoraba horas debido al tiempo insumido en traslados y esperas", explicó. En el área educativa confían en que "agilizará el trámite y mejorará la calidad de atención de los agentes", y agregan que los docentes "ya no deberán concurrir a la empresa prestataria para convalidar los diagnósticos médicos, eliminando así el procedimiento más engorroso del sistema anterior". El nuevo sistema de gestión de licencias apunta también al control del ausentismo de los docentes. Es que desde Educación agregan que la modalidad que se pondrá en marcha desde el 5 de febrero le permitirá al personal directivo de las escuelas "recibir notificaciones en tiempo real sobre las ausencias de personal en su establecimiento; acceder al historial de cada agente cuando sea necesario; confeccionar de manera más simple las planillas de contralor, ya que con el nuevo procedimiento sólo se deberán informar los días de inasistencia del agente". También, sostienen, posibilitará a las autoridades "acceder a una plataforma web que les brindará información estadística y de calidad en relación al ausentismo en su escuela".

