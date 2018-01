Secretaría de Salud recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla para viajar a Brasil

Lo hace en línea con la OMS debido al aumento de casos en el país vecino. La vacuna se debe aplicar 10 días antes de realizar el viaje. En línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud del Municipio recomienda a todas las personas que viajen a Brasil se vacunen contra la fiebre amarilla. La vacuna debe aplicarse por lo menos 10 días antes del viaje, en especial si el itinerario incluye visitar áreas naturales. Quienes ya la hayan recibido, no deberán volver a aplicársela. Una sola dosis de la vacuna aprobada por la OMS protege de por vida. Dado que no todos los pacientes pueden recibir esta vacuna, desde la Secretaría de Salud recomendaron preguntarle al médico de cabecera o acercarse a un centro de salud para hacer la consulta. La fiebre amarilla viral se transmite por la picadura de un tipo de mosquito, que previamente picó a una persona enferma y de esa manera se infectó. Los síntomas iniciales pueden ser similares a los de una gripe e incluir fiebre, dolor de cabeza, vómito y dolores musculares. A medida que la enfermedad progresa, sangran las encías y la orina también contiene sangre. El paciente puede también sufrir ictericia (coloración amarilla de la piel). El número de casos de fiebre amarilla ha aumentado en los dos últimos decenios debido a la disminución de la inmunidad de la población, la deforestación, la urbanización, los movimientos de población y el cambio climático. No hay tratamiento curativo para la fiebre amarilla. El tratamiento es sintomático y consiste en paliar los síntomas y mantener el bienestar del paciente. La vacuna es segura, asequible y muy eficaz y se recomienda aplicarla en centros de salud que cuenten con certificación internacional. Ellos son: - Dirección de Sanidad de Fronteras (Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes). De lunes a viernes de 10 a 15. Sin turno. - Hospital de Infecciosas F. Muñiz (Uspallata 2272). Martes y viernes de 10 a 12, con cupos limitados. Sin turno previo. Antes de la vacunación: se realiza una consulta previa para evaluar las condiciones médicas que habiliten a recibir la Vacuna contra la Fiebre Amarilla que incluye edad, situación clínica de cada persona y el destino del viaje; Evalúa el riesgo de exposición según recomendaciones vigentes al día de la fecha de la consulta; y Situaciones especiales como certificados de exención por edad o por causas médicas que contraindican la vacunación concurrir al servicio de Sanidad de Frontera. - Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez (Aranguren 2701). Lunes y jueves de 9 a 12, con cupos limitados. Sin turno previo. - Hospital Pirovano (Monroe 3555) Martes y jueves de 9 a 14, con cupos limitados. Sin turno previo. - Hospital Velez Sarsfield (Calderón de la Barca 1550) Martes y Viernes de 8.30 a 11.30, con cupos limitados. Sin turno previo. - Cesac Nº33 (Av. Córdoba 5741). Miércoles y jueves de 10 a 13, con cupos limitados. Sin turno previo. Antes de la vacunación: Se realiza una consulta previa para evaluar las condiciones médicas que habiliten a recibir la Vacuna contra la Fiebre Amarilla que incluye edad, situación clínica de cada persona y el destino del viaje; Se evalúa el riesgo de exposición según recomendaciones vigentes al día de la fecha de la consulta. Aquellos interesados en conocer aún más sobre la fiebre amarilla, podrán ingresar a https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunafiebreamarilla.

Aconsejan vacunarse contra la fiebre amarilla



Secretaría de Salud recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla para viajar a Brasil

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: