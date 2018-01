Hoy sábado será otro día muy caluroso, con 21 grados de mínima y 36 grados de máxima. La humedad se mantendrá en un nivel moderado y generará sensación de sofocación, especialmente en horas de la tarde. El cielo tendrá una mezcla de sol y de nubes, con nubosidad de cierto desarrollo vertical que tomará un aspecto amenazante también en el período vespertino. La situación meteorológica sigue dependiendo del aire tropical, que cubre nuestra región y que producirá hoy otro día de temperaturas muy altas. La combinación con la humedad dará como resultado una sensación de sofocación y, además, ayudarán a la formación de nubes de desarrollo vertical, que entre la tarde y la noche alcanzarán su mayor plenitud. Esas nubes permanecerán en la noche del sábado al domingo y podrían descargar chaparrones dispersos que no necesariamente nos afectarán. Mañana domingo el calor será fuerte y se mantendrá la sensación de sofocación por la humedad alta. También habrá una mezcla de sol y de nubes, pero ahora habrá más nubosidad a la mañana que a la tarde. Y en la madrugada se podría dar la inestabilidad comentada. El lunes no cambiará el panorama térmico: calor y humedad, con ambiente sofocante. El cielo lucirá poco nuboso, con una brisa débil del norte. El martes seguirá el tiempo muy caluroso, con sol y nubes en el cielo y algo de inestabilidad, que podría traducirse en un par de chaparrones aislados por la tarde. El miércoles será el último día de calor: estará pasando un frente frío que podrá fin con esta secuencia de días tropicales. Igual, no será un cambio brusco, sino más bien gradual. El viento cambiará al Sudeste, se intensificará y el cielo estará cargado de nubes. Pronósticos Hoy, sábado 20: seguirá muy caluroso y sofocante, con 21 grados de mínima y 36 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad variable y el tiempo se volverá inestable hacia la noche. El viento soplará débil del sector Norte. Mañana, domingo 21: estará inestable en la madrugada, luego aclarará. Durante el día estará soleado y muy caluroso, con 23 grados de mínima y 36 grados de máxima. El viento soplará débil del Noreste. Lunes 22: será otro día de mucho calor, con 24 grados de mínima y 36 grados de máxima. El cielo estará algo nublado y el viento soplará débil del sector Norte.



El Tiempo en Campana:

Sofocante, con sol y nubes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

