Mañana se pone en marcha la Copa Federación

Desde las 17 hs en cancha de Puerto Nuevo se enfrentan los dos equipos nuestra ciudad. Mega Juniors y Atlético Las Campanas se cruzarán por la primera fecha de la zona D. Luego de los trabajos intensos y encuentros de pretemporada, llega el comienzo a los partidos oficiales. Para el Club Atlético Las Campanas será su octava participación en la Copa mientras que para Mega Juniors será su debut absoluto en ella. Veintisiete equipos divididos en siete zonas son los que se encuentran inscriptos en la Copa Federación 2018 y dos de ellos son los que representarán a la ciudad de Campana. Atlético Las Campanas y Mega Juniors integran la zona D junto a Lima FBC y Maipú de Zárate. El equipo del Barrio Villanueva viene de disputar varios partidos amistosos. El último fue empate 2 a 2 en su visita a Puerto Nuevo el pasado jueves. Las Campanas viene de ganarle a CADU en un amistoso por 1 a 0 el sábado pasado, y su última prueba fue ante Estrada FC de Zárate en la que igualaron sin goles en la cancha de Ariel del Plata. El equipo que conducen Luis Cejas y Carlos Navazzotti no quiere regalar nada y durante la semana pasada estuvo realizando trabajos de pretemporada en el camping Las Tejas, al cual están muy agradecidos por haber podido gozar de sus instalaciones. Mañana domingo, los dos equipos campanenses se verán las caras en su debut y luego se volverán a cruzar en la cuarta fecha. Por otro lado, Lima FBC recibirá a Maipú de Zárate por el otro cruce de la zona. El partido comenzará a las 17 hs en el Carlos Vallejos. La Zona D que integran los equipos de Campana se desarrollará de la siguiente manera: FECHA 1: Mega Jrs. vs Atl. Las Campanas; Lima FBC vs Maipú FECHA 2: Maipú vs Mega Jrs; Atl. Las Campanas vs Lima FBC. FECHA 3: Mega Jrs vs Lima FBC; Maipú vs Atl. Las Campanas FECHA 4: Atl. Las Campanas vs Mega Jrs; Maipú vs Lima FBC FECHA 5: Mega Jrs vs Maipú; Lima FBC vs Atl. Las Campanas. FECHA 6: Lima FBC vs Mega Jrs; Atl. Las Campanas vs Maipú



Mañana se pone en marcha la Copa Federación

