Es verano y época de ricos duraznos. Hay que disfrutarlos de diferentes maneras. A mí me gustan mucho las comidas con sabores frutales, bien perfumadas. INGREDIENTES - Un pollo mediano, cortado en presas chicas. - Harina, cantidad necesaria. - Aceite, cantidad necesaria. - Cuatro dientes de ajo. - Un ramito de albahaca. - Un vaso de vino blanco. - Un vaso de caldo. - Cuatro o cinco duraznos frescos, no demasiado maduros. - Sal, pimienta. PREPARACION Salpimentar bien el pollo y rebozar en un poco de harina. Calentar un dedo de aceite en una sartén profunda y de fondo grueso. Dorar las presas de pollo, dándolas vuelta. Trabajar con a tres o cuatro presas por vez. Cuando todas las presas estén doradas, retirarlas a un plato. Tirar el exceso de aceite y dorar los dientes de ajo, enteros o cortados en láminas. Agregar el vaso de vino blanco, dejar reducir un minuto y agregar el caldo. Volver a la sartén las presas de pollo, bajar el fuego y dejar cocinar media hora. Mientras tanto, pelar los duraznos y cortar en cuartos. Rectificar la sal y la pimienta de la salsa y pinchar el pollo con un tenedor. Si el pollo está cocido, agregar los duraznos. Dejar cocinar tres o cuatro minutos, sólo lo suficiente para que se calienten. No dejar deshacer los duraznos. Acomodar el pollo en una fuente, rodear con los duraznos y esparcir por encima la albahaca cortada en juliana. Acompañar con arroz blanco o ensalada de papas. Se puede lavar bien duraznos cortarlos en cuartos sin el carozo y colocarlos en un plato en la mesa cubiertos de albahaca fresca picada y un poquito de sal. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta:

Pollo con duraznos y albahaca

Por Berta Chudnobsky

