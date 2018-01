La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/ene/2018 Opinión:

En DNU Macri es mayorista

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Para que no queden dudas sobre el rumbo del gobierno de Cambiemos, comenzamos el año con un nuevo decretazo del poder ejecutivo en su obstinada estrategia de "por si pasa" y que hasta ahora le ha dado resultados no despreciables. En este caso se trata de un mega DNU (decreto de necesidad y urgencia) que modifica más de cien leyes y que entre otras cosas establece que se puede embargar sueldos sin que intervenga el poder judicial, quizá previendo un aumento importante en la morosidad de quienes no se resignan a vivir peor y optan por endeudarse, muchas veces con tarjeta de crédito mediante, como efecto ineludible de la baja permanente en el poder adquisitivo de los salarios. Se debe señalar que en tan extenso decreto sobreabundan disposiciones muy menores y todas bajo el engañoso propósito de modernizar el Estado. En esto el gobierno ha leído al periodista Ignacio Ramonet quien sostiene que la nueva forma de ocultar una noticia es inundar los noticieros de noticias intrascendentes, sería en este caso, que el bosque nos impida ver el árbol, Habría que agregar que un nuevo DNU elimina de la paritaria nacional docente la discusión del salario mínimo que deben cobrar los trabajadores de la educación en todo el país. Los DNU están previstos en nuestro orden jurídico para los casos extremos en que alguna cuestión sea necesaria y que por su urgencia no pueda esperar el trámite legislativo cuando el Congreso no está funcionando. De cualquier manera cuando el Congreso Nacional esté funcionando deberá revisar y aprobarlos o rechazarlos por su inconveniencia o cuando no cumplan con la necesidad o la urgencia. Como se comprende fácilmente estos decretos que no son de necesidad manifiesta y mucho menos son urgentes por lo que deberían ser declarados nulos por nuestros legisladores si es que quieren honrar el mandato que les confirió el pueblo. La única causa de necesidad y urgencia que el gobierno puede esgrimir es el constante deterioro de la situación económica-social en que se encuentra nuestro país y que con las medidas que el mismo gobierno toma es imposible que se revierta y conlleva a un notable aumento del descontento social que se traduce en multitudinarias movilizaciones de protesta que aumentan las dificultades para conseguir el acompañamiento de parte de la oposición que es proclive a "negociar" apoyos a cambio de prebendas o impunidad. Es cierto también que muchas veces lo hacen por afinidad ideológica, afinidad que ocultan de cara a sus votantes. Cada vez son más quienes no salen de su asombro por tantos desaguisados gubernamentales y se preguntan por qué lo hacen. La respuesta la dio hace algunos días una fina analista política que dijo, "lo hacen porque pueden". Una vez más, la manera de evitar que "puedan" está en manos de los argentinos si se siguen movilizando, cada vez en mayor medida, para que nuestros representantes sepan que el mandato que consiguieron no los habilita a hacer aquellas cosas que van en contra de los intereses de sus mandantes.

