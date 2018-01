La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 20/ene/2018 Opinión:

Quienes en nuestra historia vivieron enfrentamientos en defensa de la independencia nacional sufrieron luego otras batallas. Comenzando por el Gral. José de San Martín, quien se vio obligado a exiliarse en Europa para no protagonizar luchas internas entre distintas posiciones ideológicas sobre la organización de nuestro país. También la donación en testamento de su sable de lucha a D. Juan Manuel de Rosas "por la firmeza con que aquel general sostuvo el honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla" (1) le provocó conflicto profundo con los unitarios. Tenía una mirada crítica sobre el manejo del gobierno de Rosas, de sus conflictos internos, pero aclara en una carta a su amigo Gregorio Gómez "yo no aprobaré jamás que ningún hijo del país se una a una nación extranjera para humillar a su patria" (2). San Martín, símbolo esencial de la Independencia Nacional, cuando la misma se defendía mediante batallas. Posteriormente Inglaterra no necesitó invasión militar para manejar importantes elementos económicos de nuestro país en su beneficio. El desarrollo de la economía imperialista en América Latina generó otras batallas. Una de las más importantes es sin duda la del desendeudamiento, como tenemos experiencia argentina, ya que el Fondo Monetario Internacional impone a sus deudores las medidas económicas que lo benefician. Argentina tuvo desarrollo industrial importante durante el gobierno del Gral. Perón. Dejar de ser espacio de ganancias para los países dominantes provocó el golpe militar de 1955 y muchos años de prohibición electoral. Ese objetivo, de independencia económica, como el de justicia social, siguen siendo bases fundamentales para los argentinos. Los sostienen quienes en la actualidad se identifican con esa raíz política. Olga García / Ex Directora General de Cultura (1): Capdevila, Arturo "El pensamiento vivo de San Martín" (2): Carta de San Martín a Gregorio Gómez (1839)

