Edición del domingo, 21/ene/2018 Gitano nato

"El Lorito", nos cuenta de qué se trata el "trap", género que está dando sus primeros pasos por la zona pero cada día tiene más oyentes. Mientras, hacemos escalas en las idas y venidas de un proyecto en constante mutación: su vida. Me recibe en las puertas de su casa con las manos engrasadas y me pide que espere. Está haciéndole unos trabajos a un vecino gitano a cambio del plato de comida. Nos hace pasar al "Bunker Cósmico" (así reza el cartel en la entrada a la manera de las quintas semi rurales), proyecto de eco vivienda construida entre árboles a un metro y medio por abajo del nivel del suelo para aprovechar las ventajas térmicas de una estrategia arquitectónica milenaria y así, lograr que la necesidad de refrigeración y calefacción se reduzcan. Este último año Franco Moroni (26), "El Lorito", dio un cambio a su vida: conoció el "trap" (género musical influenciado por el hip hop y la música electrónica, con letras explícitas cargadas de efectos de sonido) y lo que era una idea de vivienda sustentable se transformó en un espacio abierto a la cultura emergente local. La música, hoy central en la vida del Lorito, es uno de tantos proyectos: planea volver a lanzar las tablas de skate "Cuggau", también una marca de ropa con su propio "tag" y hace tiempo que empezó a tatuar. Además, quiere volver a poner en marcha el bunker, propiciar intercambios culturales con ferias americanas y talleres de collage: "Artistas venían a tocar, llegaron a haber 200 personas, el bunker se movía sólo", cuenta y me hace pasar a conocer la espaciosa habitación subterránea. Hace un tiempo que eso no esta ocurriendo, desencuentros con sus vecinos hicieron que la policía suspenda las actividades: "Es una manera de limitar al humano", se lamenta. Pero la idea es volver a poner al "Bunker Cósmico" en órbita en un horario "legal" con actividades que vuelvan a darle vida. Intercambios y alquimia Franco se declara "gitano de alma". Una de sus canciones, "Mazda 323" cuenta cómo miembros de esa comunidad le regalaron un automóvil de dicho modelo "con papeles y todo". Me señala una pareja de gallinas que está próxima a vender para comprarse un celular y volver a comunicarse con el mundo. ¿Qué pasó con el último?, pregunto: "El último era uno que lo encontró tirado mi primo y me lo regaló. Al tiempo lo cambié por una bicicleta chica, que después cambie por una motito. La refaccioné y la cambié por una bici de correra que la hice plata para poder comprarme zapatillas, ropa y otras cosas". Las gallinas viven en el bunker y supieron convivir con el Lorito, que por varios meses vivió allí instalado en una carpa. Salen, entran, cruzan la calle y los fines de semana cuando hay feria americana en la plaza Primero de Mayo se acercan a las familias que le dan de comer mientras las fotografían jugando con los chicos. "Creo en la atracción del pensamiento, negativo y positivo", me dice, y amplía: "A veces hay que volver a hablar con lo que te conecta, esa energía gigantesca que te mantiene vivo." Algo de esta mezcla de creencias y experiencias también se ve reflejado en el cuerpo de Franco, donde símbolos de alquimia conviven, sin contradicción aparente, con un joystick de Play Station y una nave alienígena. También es una muestra de la improvisación constante en su vida: un día puede estar tatuándose a sí mismo, otro grabando un nuevo tema, o haciendo dedo para irse de mochilero a Córdoba. La espontaneidad es la norma lorística. Fantasía "No hace un año que arrancamos con esto del trap y ya tenemos 35 videos en YouTube", me dice GayxxxBoy con orgullo. Es una cifra impactante, habla de la producción constante del artista que en un corto tiempo ya se hizo de un nombre en el género. Habla en plural, porque detrás de todas las grabaciones y videos de GayxxxBoy, el nombre artístico de Franco, está su primo, Tomás Trujillo (22), quien maneja el estudio de producción musical "Coraje Estudios", y donde juntos pasan horas probando la creatividad. Su relación con la música se remonta a la infancia: "Me acuerdo de estar con las guitarras, jugar con las grabadoras, bailar en las murgas, escuchar a Los Redondos o a Los Caballeros de la Quema". Después, el barrio y las experiencias lo fueron formando. Comenzó a adentrarse en artistas extranjeros como Cecilio G, Pimp Flaco, y Yung Beef o de nuestra zona, como Ignacio Chiodi, quien ya estaba expandiendo el trap local años atrás: "Empecé a escuchar lo que yo entendía. Mi primo, el Truji, me pasaba cosas en Inglés, pero yo no me sentía representado, no entendía las letras y pensaba que era demasiado comercial, hasta que comprendí que todos arrancaron de abajo como yo. Ninguno nace en la cuna de oro, todos la tuvieron que remar para llegar ahí". La elección (polémica, si se quiere) del nombre artístico no es al azar, tiene que ver con el género y lo que busca mostrar: "Yo no soy vocero de nadie. Lo mío es una puesta en escena, una fantasía a cumplir. No es real el mensaje que se emite, es jugar con cómo uno lo dice. En el trap podés jugar". De a poco voy entendiendo de qué se trata: si uno de los propósitos del arte es romper barreras y transgredir, no hay dudas de que el trap (y el Lorito en especial) los cumple. La fantasía y la realidad se entremezclan mostrándose ideales que sólo pasan en los videos. "El trap y el rap pueden contar lo mismo, son etiquetas. Yo nací para esto, agarrar el micrófono y cantar", me dice sonriendo. Concretar proyectos, abrir espacios e intercambiar ideas construye caminos impensados, donde las personas pueden encontrarse, ver las cosas de distinta manera, o hacer algo que sienten genuino. Eso genera el Lorito. Esperemos que el "Bunker Cósmico" pueda volver a abrir sus puertas sin incomodar a la vecindad, y que su dueño, el "GayxxxBoy", siga delirando rimas en el micrófono.

