Bentancourt: "Un sector del movimiento obrero quiere resistir el ataque del Gobierno"

El referente del Frente de Izquierda local aseguró que, luego de las protestas de diciembre contra la reforma previsional, el Gobierno "se ha debilitado". Además exhortó a la lucha en los conflictos de Bunge y BOPP. El referente del Frente de Izquierda de Campana, Guillermo Bentancourt, señaló que el movimiento obrero quiere "resistir el ataque del Gobierno" nacional que ha provocado la sanción de la reforma previsional y el cierre de fábricas. "Nosotros lo que venimos viendo ya desde las jornadas de diciembre es que hay que pensar que hay una nueva situación política a nivel nacional y desde ya a nivel regional. Toda la discusión de la reforma previsional ha mostrado a un sector del movimiento obrero que quiere resistir el ataque del Gobierno tanto desde la lógica del ajuste como frente a las leyes que quieren atacar el bolsillo", aseguró el excandidato a concejal. Bentancourt expresó que el Gobierno "se ha debilitado" luego del conflicto desatado alrededor de la nueva ley jubilatoria, "lo cual no lo hace tan invencible como suponen todos después del 42% de los votos que sacó en octubre, cuando decían haber pintado de amarillo a toda Argentina". "Son un proyecto político bastante endeble y con un problema económico que no cierra", sostuvo, mencionando "la cuestión de las Lebacs, la cuestión monetaria con el dólar, las tasas de interés y este juego de abrir la importación" como los signos de una política económica en apuros. Añadió como efecto de las jornadas de lucha de diciembre la reciente decisión del Gobierno de postergar la reforma laboral, que podría ser presentada en el Congreso como un paquete de leyes separadas. "Están cambiando la política agresiva en el terreno parlamentario porque pueden generar más crisis y porque no tienen a toda la tropa atrás de esta idea", afirmó Bentancourt. Para el obrero metalúrgico, "la región se ha transformado en un caso testigo" ya que el "atacar el convenio colectivo de los trabajadores químicos -con el despido de 170 trabajadores en Bunge y la amenaza de cinco cierres más- implica que pueden venir por los del resto de los trabajadores industriales de la zona". "Entonces ante eso consideramos que hay que estar acompañando el conflicto de los trabajadores químicos que han planteado un plan de lucha para resistir los despidos", aseveró. Por otra parte, también se refirió a la situación en BOPP. Sostuvo que mientras "desde el sindicato se maneja la idea de que los trabajadores se van mejor indemnizados", éstos "han planteado que quieren su puesto de trabajo". El desalineamiento entre bases y dirigencia gremial no es exclusividad del gremio del plástico. De acuerdo a Bentancourt también afecta a la CGT nacional que "no fue muy contundente en su convocatoria al paro del día 18" de diciembre y que "sigue ausente hoy, todavía definiendo si se cuida de los carpetazos con los que la amenaza el sector político". "Sus dirigentes hacen una lectura: prefieren en última instancia entregar las conquistas de los trabajadores antes que sus privilegios", fustigó.



Bentancourt: "Un sector del movimiento obrero quiere resistir el ataque del Gobierno"

