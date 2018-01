Pasión animal

Dialogamos con el veterinario Osvaldo Ferrero, quien hace 35 años ejerce en nuestra ciudad. Cuenta sobre su trabajo diario y el avance de la profesión. La importancia de observar a nuestras mascotas. La clínica veterinaria que tiene a su cargo está ubicada en Av. Mitre 1183. Se recibió en el año 83 en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.B.A. e inmediatamente empezó a trabajar. "La profesión veterinaria la llevo desde mi niñez, tuve siempre una gran empatía con los animales. Todo lo que provocaba sufrimiento animal me hacía daño y quería reparar esas carencias que tenían muchas mascotas de alguna manera", dice y señala que la profesión sufrió un cambio vertiginoso los últimos años de manos de la tecnología al servicio del mundo veterinario: "Lo que yo hacía hace 30 años no se hace más o ahora está mal hecho. Tuvimos la necesidad de ayornarnos para poder seguir salvando vidas", explica Osvaldo Ferrero (64). SALTO DE CALIDAD "Antes el diagnóstico era muy artesanal, y para las radiografías había que ir a Buenos Aires. Las ecografías no existían, o con los análisis clínicos recurríamos a un bioquímico amigo que nos ayudaba. No se tenían como ahora todos los avances tecnológicos para poder acertar el diagnóstico. A medida que la medicina humana avanzó brutalmente, la medicina veterinaria se vio beneficiada también", cuenta. Ahora se realizan ecografías, resonancias magnéticas, tomografías computadas, electro-cardiografía, accesos a intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. De hecho, en su veterinaria cuenta con la práctica de todos estos estudios mencionados. Osvaldo hace hincapié también en el avance de la tecnología alimentaria y de la variedad y calidad de productos balanceados disponibles para animales con patologías específicas: problemas renales, cardíacos, diabéticos, gordos, flacos o con problemas de la piel. OBSERVAR Y COMUNICAR Durante la charla, el veterinario hace referencia a los cuidados y comportamientos de los animales. Ferrero destaca la campaña de castración por barrios organizada por la Municipalidad con el quirófano móvil. Así como también le da importancia a las vacunas y desparasitación tanto de perros y como de gatos. Osvaldo calcula que en Campana las familias tienen un promedio de 2 animales: mascotas que son seres individuales que hay que respetar, cuidar y proteger. "El animal no habla y no cuenta lo que le sucede. El animal expresa lo que le pasa con los síntomas. El dueño tiene que ser un gran observador de su mascota, y transformarse en el interlocutor válido que nos traduce el idioma: expresiones como "mi gato está distinto", "mi perro no camina como antes", "mi gato come poco", nos da la información necesaria para empezar a investigar. A partir de los síntomas clínicos y de lo que nos dice el dueño armamos el diagnóstico", explica. Apasionado de su profesión, expone que "la veterinaria es una medicina apasionante y diversa; es una profesión de la que nunca te podés aburrir. Uno vive apasionado por su tarea y siempre hay que capacitarse. La veterinaria tiene un gran futuro y habrá mucho más trabajo a medida que aparezcan nuevas especialidades". EDUCACION Y CULTURA Osvaldo considera que el maltrato animal está relacionado con la educación y la cultura. Desde el punto de vista educativo, "las escuelas hacen poco y a los chicos se les debería enseñar el respeto por los animales y el medio ambiente". Desde la cultura, "el maltrato va más allá del hecho individual de tener una mascota en mal estado. El maltrato pasa por la adquisición de especies de vida libre que no están adaptadas al cautiverio. Hay especies en riesgo de extinción como las tortugas o los loros habladores; si no se educa y se cambia la cultura de lo que representa un animal silvestre no creo que tengamos solución a corto plazo", dice Ferrero y remarca su repudio contra la pirotecnia, al tiempo que remarca el gran trabajo de concientización de las asociaciones locales para proteger a los animales. "Busca una profesión de la cual te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida", dice una de las máximas de Confusio. El experimentado veterinario coincide con el filósofo chino. Luego de 35 años de ocuparse del bienestar de nuestros animales, Osvaldo concluye: "Trabajar de lo que te gusta es lo más gratificante que puede haber".

Pasión animal

