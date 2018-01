Mientras Bunge asegura que no cerrará, los químicos se preparan para resistir los despidos

NOTICIA RELACIONADA: Domingo 21 de Enero de 2018:

Diario La Auténtica Defensa, Campana, Buenos Aires Fuentes cercanas a la dirección de la empresa le manifestaron a LAD que la intención es dejar en operaciones solo las líneas "competitivas". Trabajadores químicos se movilizarán este lunes al Ministerio de Trabajo para pedir el dictado de la conciliación obligatoria. Ascenderían a 170 los empleados desvinculados. Mientras Bunge asegura que no cerrará las puertas de sus instalaciones productoras de fertilizante en Campana, los trabajadores químicos despedidos preparan para este lunes una multitudinaria marcha desde la planta a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, con la esperanza que las autoridades laborales dicten la conciliación obligatoria. En contacto con La Auténtica Defensa el pasado viernes, fuentes cercanas a la dirección de la compañía confirmaron que Bunge no dejará de operar en Campana, sino que conservará en funcionamiento las líneas que continúan siendo "competitivas" en el mercado nacional. De la desactivación de las demás se desprende las masivas desvinculaciones que fueron anunciadas al personal a lo largo de la semana. De acuerdo a lo manifestado a este medio, la situación en Bunge obedece a una combinación de "factores externos e internos", que van desde la posibilidad de importar el producto terminado más barato desde el exterior hasta los altos costos productivos que posee Argentina. Días atrás, a través de un ex empleado jerárquico de la fábrica, LAD pudo saber que esas causas corresponden a un bajo precio de la urea en el mercado internacional -lo que abarata el fertilizante importado- y a los sucesivos incrementos tanto en el valor del gas como en la mano de obra locales. De hecho, señaló que en otros parques industriales los operarios de convenio cobran muchísimo menos que los contratados en Campana. Por ahora, y según los gremios de operarios y supervisores afectados con competencia en Bunge, poco más de medio centenar de trabajadores bajo convenio quedarían ocupados. El Sindicato Químico confirmó que son 135 los despedidos entre sus filas, mientras que serían entre 20 y 25 los supervisores echados. A esto hay que sumarle los empleados fuera de convenio, número que se contaría por decenas, más el personal de empresas contratistas. "(La compañía) ha decidido profundizar la crisis laboral y social de nuestra zona al producir el despido masivo e injustificado de más de 170 trabajadores de la actividad química y petroquímica y más de 200 trabajadores de actividades vinculadas que prestan servicios en el establecimiento sito en el partido de Campana", aseguró el Sindicato Químico en una dura solicitada publicada ayer por este medio. En el texto denunció que la empresa "informaba oficialmente que realizaría una parada para el mantenimiento de sus plantas" cuando "en verdad planeaba un nuevo artero golpe a los trabajadores y a las economías de la población de los municipios involucrados". Frente a este escenario, que en un principio abordó con sorpresa y mesura, el gremio se prepara para actuar. Para este lunes está convocada una marcha desde la portería de Bunge a la delegación del Ministerio de Trabajo provincial ubicada en calle Sívori. A la columna de químicos se le sumarían también miembros de otros sindicatos. Si el resultado de la audiencia del lunes no es el que espera -el dictado de la conciliación obligatoria-, el gremio está listo para "resistir" mediante "la unidad de concepción y acción en cada una de las plantas" de la región. El estado de alerta y movilización ya ha sido declarado. Aun no se habla de ir al paro general. El dictado de la conciliación obligatoria por parte de la cartera laboral fue propuesto además por funcionarios del Municipio de Zárate que este viernes se reunieron con autoridades del Sindicato Químico. En ese sentido, en su solicitada el gremio crítico el "silencio" del intendente Sebastián Abella y su negativa de sancionar la emergencia ocupacional en la ciudad, tal como fue presentada en el Concejo Deliberante por el bloque del Frente para la Victoria a mediados del año pasado. El viernes por la noche hubo una reunión de urgencia de la mesa de la CGT Regional encabezada por su titular, Abel Furlán. Al otro día, en un comunicado oficial, fue difundida la postura de la entidad con un fuerte cuestionamiento a la política oficial. La central expresó que "se han cumplido" todas sus "advertencias" efectuadas desde la asunción del gobierno de Cambiemos, con "jubilados, pensionados, trabajadores y los sectores más desposeídos" que sufren "las consecuencias de la política oficial" cuyos "únicos beneficiarios son los sectores más pudientes del poder económico, financiero y mediático". La CGT Regional consideró que el país se dirige a un "abismo" por las políticas implementadas por "el Presidente Macri, la Gobernadora Vidal y los Ceos que los acompañan", contexto aprovechado por "inescrupulosos empresarios" que "cierran establecimientos industriales, anulan líneas de producción, a favor de la plena libertad para importar, perjudicando al trabajo argentino y generan cada día más despidos". La crisis en Bunge es otro capítulo del descalabro que está viviendo el polo petroquímico de la región. Comenzó, como si se tratara de una prueba piloto, en la pequeña Quipro, cuando la empresa ubicada en Ruta 6 y Cándido Cabrera decidió prescindir de sus últimos cuatro operarios bajo convenio. Esto desató un fuerte conflicto con el sindicato, que deparó incluso tres días de huelga en toda la zona. El enfrentamiento con los dueños de la pyme -que se negaba a pagar sueldos atrasados y las indemnizaciones- se prolongó durante varios meses y llegó hasta el Ministerio de Trabajo de La Plata. A principios del año pasado, Atanor, una productora de fitosanitarios, dejó de operar en Baradero, con 80 personas perdiendo su fuente laboral. Justificó la medida en su decisión de concentrar sus esfuerzos en las fábricas de San Nicolás, Pilar y Río Tercero, Córdoba. En junio, la alemana Lanxess (exBayer) confirmó su cierre definitivo en Zárate, que se terminó de concretar en diciembre pasado. Cerca de 170 personas quedaron desempleadas. Y en julio, la histórica Carboclor disminuyó al mínimo su actividad en nuestra ciudad, en medio de una autoproclamada crisis "financiera" que había motivado previamente una convocatoria de acreedores. La empresa de capitales uruguayos desvinculó a todo su personal afectado a tareas productivas -más de 150 personas- y retuvo a un puñado para trabajos de almacenamiento y logística. A diferencia de Lanxess, presentó un procedimiento de crisis ante las autoridades laborales para intentar pagar indemnizaciones al 50%, aunque se habrían alcanzado mejores retribuciones en negociaciones individuales con los afectados. Durante el fin de semana trabajadores despedidos de Bunge aguardarán en el acceso a la planta de siete de la mañana a siete de la tarde. Ayer amenizaban la espera cocinando al disco. Lo único que quieren es poder seguir llevando el plato de comida de todos los días a sus mesas. Para esto es indispensable mantener su puesto de trabajo.

