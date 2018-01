Tomás Buzzi

Somos el Titanic, y el iceberg son las LEBACs "Y el tiempo no para… no para…" decía la Bersuit. Esta semana un amigo defensor acérrimo del gobierno de Mauricio Macri me repetía la cantaleta de siempre y, palabra más, palabra menos, parece que la principal razón de existir de este gobierno neoliberal entre nosotros es la crítica al gobierno anterior. Imposible mostrar un dato que refleje que vamos en un rumbo aceptable o algo que sostenga esta "ridiculez" que estamos viviendo. Los indicadores económicos son abrumadores, ni hablar de despidos, ni de los DNU que borran de un plumazo las paritarias nacionales docentes... y siguen las firmas: las Letras del Banco Central (LEBAC), títulos de deuda a corto plazo que licita el Banco Central de la República Argentina. El total de LEBACs colocados por el BCRA al 10 de enero de 2018 asciende a $ 1.160.019 millones, que al tipo de cambio oficial de $ 19, significa en dólares el equivalente a U$s 61.053 millones, cuando el total de las reservas internacionales del BCRA declarada a esa fecha fue de U$s 55.022 millones. Esta bomba de tiempo obliga al gobierno, por presión de los bancos y de los capitales especulativos, a mantener alta la tasa de LEBAC, dado que si la misma se reduce se traduce inmediatamente en una suba del valor del dólar. Según números preliminares del INDEC, las exportaciones de mercancías contabilizaron en el año 2017 (eso no significa que hayan ingresado las divisas al país porque el gobierno de Macri les permite a los exportadores no liquidar la operación ¡hasta 10 diez años de plazo!) fueron por U$s 58.945 millones, mientras que las importaciones declaradas lo hicieron por U$s 67.500 millones. Por ende, el déficit comercial fue de U$s 8.555 millones: ¡el mayor de la historia Argentina! que sumado al déficit de los servicios reales (turismo, comunicaciones, fletes, seguros, regalías, patentes y royalties, etc.) y financieros (intereses de la deuda y giro de utilidades de las casas extranjeras a sus casas matrices) hacen que en conjunto el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos ascienda a U$s 28.382 millones (también récord de récord). Las perspectivas son peores para este año 2018. Con sólo que se sepa el pago de turismo al exterior de este verano basta para cerciorarse que se tiene un retraso cambiario de proporciones, recemos para que los grandes capitales no apuesten al dólar. Mi amigo "PRO" es buen tipo, trabajador e inteligente su único inconveniente es que es perezoso para la lectura y es allí donde deja de comprender que mientras continúa con su cantaleta, sus propios derechos son coartados, su futuro embargado y su nivel de vida deteriorado. Igual ya nada depende de él, del pueblo, de coyunturas externas, ni siquiera del gobierno. De más esta explicar que semejante dislate impacta negativamente sobre el trabajo y la producción local, a la vez que descienden todos los componentes de la demanda agregada (Consumo, Inversión, Gasto Público y Exportaciones) y se distribuye cada vez en forma más regresiva el ingreso (beneficiando principalmente al capital especulativo y a las grandes empresas formadoras de precios, por ejemplo las energéticas), con mayores niveles de pobreza y de exclusión (suben los precios por encima de los aumentos salariales, se incrementa la desocupación, se reduce el ajuste de los haberes previsionales. etc.). Una preguntita: ¿De qué nos vamos a disfrazar si a los tenedores de LEBACs se les ocurre ir a cobrar sus títulos, canjeándolos por dólares? Tic- Tac-Tic- Tac.

Opinión:

Somos el Titanic, y el iceberg son las LEBACs

Por Tomás Buzzi

